Missão cumprida. Milhares de eleitores foram às urnas neste domingo votar para escolher prefeitos e vereadores por todo o País.

As eleições municipais, defendem especialistas, são o pleito eleitoral mais importante da democracia participativa, porque as pessoas residem nos municípios, onde recebem serviços públicos essenciais. São os casos da saúde, educação, moradia, assistência social, emprego, esporte, cultura, lazer, mobilidade e demais serviços públicos, que precisam ser de qualidade e atender as necessidades e prioridades da população, especialmente a de menor renda.

E assim em praticamente toda a cidade. A população se sente bem mais perto do seu governante e com a possibilidade de reivindicar e de cobrá-lo por melhorias para seus bairros.

Mesmo também morando no Estado e no País, o recebimento de recursos de governantes e parlamentares de instâncias superiores depende também da competência e seriedade de administradores e legisladores municipais. Ao que se saiba a comunidade, especialmente a mais carente e/ou humilde não conseguirá jamais contatos pessoais com governadores, vice-governadores e seus secretários estaduais ou presidente, vice-presidente e/ou seus ministros para relatar dificuldades e reivindicar apoio do poder público.

Segundo especialistas, uma vez que a cidade é o espaço em que se dá a vida cotidiana das pessoas, é nesse mesmo espaço que são aplicadas as políticas públicas que mais influenciam a vivência dos cidadãos. Os programas relacionados à saúde, meio ambiente, educação e muitos outros são executados em cada um dos municípios brasileiros, mesmo que eles sejam programas dos governos federal e estadual.

Assim, prefeitos e vereadores exercem um importante papel na implementação desses programas. Dessa forma, a escolha desses gestores determina quão bom será a nossa qualidade de vida.

Nos municípios, é possível que o cidadão participe mais ativamente da democracia. Isto porque a proximidade com os gestores públicos municipais é bem maior, se compararmos com os estaduais e federais. Assim, é mais simples para cada um de nós acompanhar e fiscalizar a execução das políticas públicas que tanto nos afetam.