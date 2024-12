Novembro é o mês dedicado à conscientização sobre o câncer de próstata, com a campanha Novembro Azul, que busca incentivar os homens a cuidarem da saúde e realizarem exames preventivos.

No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, representando cerca de 29% dos casos de câncer, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA). Somente em 2023, foram estimados mais de 70 mil novos casos no País, o que ressalta a importância de iniciativas que promovam a conscientização e o diagnóstico precoce. No Nordeste, a situação também é alarmante.

Dados mostram que a taxa de mortalidade é significativa, com uma média de aproximadamente 15,9 mortes a cada 100 mil habitantes, superior à média nacional.

As cidades do Alto Tietê realizam campanhas no sentido de trazer conscientização e orientação.

No Estado de São Paulo, a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, em parceria com o Instituto Lado a Lado pela Vida, promove ações em alusão ao Novembro Azul, mês de conscientização sobre o câncer de próstata.

Este ano, a campanha tem como tema central “Saúde do Homem, Cada Passo Conta”, que mostra como os homens podem sair do labirinto da dúvida com informação e cuidado. A mensagem da campanha é destacada nos cartazes que mostram a jornada do paciente em dez passos, ilustrando de forma educativa desde a prevenção, diagnóstico precoce e tratamento, até a reabilitação e cuidados paliativos do câncer de próstata, assim como a questão do acesso à saúde.

Outra ação fruto da parceria é a realização de palestras para colaboradores da CPTM e EMTU com o intuito de informar sobre o tema. O câncer de próstata é o tipo mais comum de câncer entre os homens no Brasil, sendo a segunda maior causa de morte pela doença nessa população. Há 13 anos o Instituto Lado a Lado pela Vida criou o Novembro Azul – campanha anual dedicada à conscientização da saúde masculina, em especial ao diagnóstico precoce do câncer de próstata.