O adeus a Estevam Galvão

Suzano se despediu de Estevam Galvão de Oliveira neste final de semana. Ele deixou um legado importante para a cidade durante um trabalho de 50 anos de vida pública.

Considerado um político austero, mas ao mesmo tempo muito acessível à população, Estevam trouxe uma marca de prestígio e reconhecimento pelo trabalho político não somente em Suzano, Alto Tietê, mas também em São Paulo. No anos 1990, por exemplo, foi relator do Orçamento do Estado de São Paulo, quando o governador era Mário Covas. Aliás, os dois nutriam uma importante amizade e, Covas constantemente estava em Suzano, seja para inaugurar obra, anunciar projetos e, nos finais de semana, até para assistir a um jogo de futebol na casa do ex-prefeito.

Na Prefeitura de Suzano seu trabalho despontou numa fase diferente de se fazer política. No início deste ano, quando concedeu entrevista ao DS, Estevam fez questão de enumerar alguma das muitas conquistas na construção da cidade, no avanço de serviços e na conquista da qualidade de vida da população.

Uma das obras mencionadas, por Estevam na entrevista, foi o Viaduto Leon Feffer. Imaginar Suzano sem essa obra é impossível. A cidade estaria completamente dividida, impedindo o avanço e desenvolvimento de toda a região.

Outras conquistas foram a Etec e agora a Fatec (em obras); Poupatempo; pavimentações e obras de saneamento por toda a cidade; Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi; o Estádio Municipal; aquisição do terreno para implantação do Parque Municipal Max Feffer; ligação da Rodovia Ayrton Senna com Suzano, Poá e Itaquá; Delegacia da Mulher; 98% de água encanada e 82% de esgoto tratado na cidade, entre outras obras importantes.

Estevam, sem dúvida, deixa um legado importante para a cidade e marca sua história política no quadro dos mais importantes líderes.

O reconhecimento é de até os adversários que, apesar de não concordarem com a forma de governo, veem no político a capacidade de realizações que trouxeram reconhecimento, sobretudo da população. Suzano a partir de agora segue sem a liderança de Estevam Galvão, mas vai lembrar de todos os seus feitos que ficarão marcados pela história.