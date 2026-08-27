Operação: regiões central e sul

As operações de segurança integradas são fundamentais nos municípios porque reduzem os índices de criminalidade e aumentam a tranquilidade dos moradores.

Os principais benefícios para os municípios são a queda nos crimes, queda de furtos, roubos de veículos e o tráfico de drogas.

Por outro lado, retira suspeitos e armas ilegais de circulação com rapidez.

Traz uma presença ostensiva e mostra a força da lei nas ruas e inibe novas ações de marginais. Traz uma sensação de proteção, dá mais confiança para o cidadão transitar pelo comércio e pelos bairros.

A gestão municipal tem papel importante com a Guarda Civil que atua em parceria com as forças do Estado usando o conhecimento local.

Em Suzano, a Secretaria de Segurança Cidadã e a Polícia Militar do Estado de São Paulo uniram forças para realizar, nesta terça-feira (25/08), a Operação “Impacto Imediato”, que teve o objetivo de prevenir roubos a pessoas nas regiões central e sul de Suzano, para garantir mais proteção e tranquilidade à população.

Ao todo, foram mobilizados 54 agentes estaduais e 18 municipais, que partiram da sede do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano ( BPM/M), no Jardim Monte Cristo, rumo aos bairros estrategicamente mapeados pela 1ª Companhia (CIA) da corporação, incluindo Vila Amorim, Jardim Colorado, Jardim Imperador, Jardim Leblon, Vila Fátima e Jardim Casa Branca.

A atividade desta terça-feira reforçou a parceria entre GCM e PM na cidade, cuja relação tem dado origem a diferentes operações, voltadas à prevenção não apenas a roubos de pessoas, mas também a furtos de veículos e ao tráfico de entorpecentes.