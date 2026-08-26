Educadora de Mogi é afastada após recomendar biografias de Hitler e Mussolini

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo afastou Roselaine Batalha Silva da função de dirigente da Unidade Regional de Ensino de Mogi das Cruzes após ela recomendar, durante uma videoconferência com educadores, a leitura de biografias de Adolf Hitler e Benito Mussolini como forma de desenvolver habilidades de liderança. O episódio ocorreu em 12 de agosto e ganhou repercussão nesta terça-feira (25).

Durante a reunião, a educadora classificou Hitler como um “líder excepcional”, apesar de mencionar os crimes cometidos pelo ditador nazista. Ela também citou Mussolini e sugeriu a leitura de obras relacionadas aos dois líderes para estimular reflexões sobre liderança.

A reunião ocorreu de forma fechada e contou com a participação de educadores da rede estadual. As declarações foram registradas em vídeo e posteriormente divulgadas, provocando críticas de entidades ligadas à educação.

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) informou que determinou a cessação da função de dirigente exercida pela servidora. Também foi instaurada apuração para verificar os fatos e as circunstâncias relacionadas às declarações mencionadas.



A pasta reforçou ainda que não compactua com manifestações que contrariem os princípios e valores que orientam a educação pública do Estado de São Paulo e que a declaração não representa, em hipótese alguma, o posicionamento da Seduc-SP.

O Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp) apresentou uma representação ao Ministério Público de São Paulo contra a educadora. A entidade questiona a utilização de figuras históricas responsáveis por crimes contra a humanidade como referências de liderança em um contexto educacional.

O DS tentou, sem sucesso, conversar com a defesa da professora nesta terça-feira (25).