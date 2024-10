A campanha Outubro Rosa se espalha pelas cidades da região como uma forma de prevenção e combate ao câncer de mama. A iniciativa reúne uma série de ações e serviços estaduais nas cidades paulistas voltados a sensibilizar as mulheres sobre os cuidados com a saúde e os direitos de quem enfrenta a doença.

O Estado de São Paulo está engajado na campanha. As ações são promovidas pelas Secretarias de Políticas para a Mulher, da Saúde, de Esportes e de Transportes, entre outras, além de órgãos como a Defensoria Pública do Estado. O objetivo é reforçar a sensibilização sobre a importância da realização da mamografia, já que o câncer de mama é uma das principais causas de mortalidade feminina no mundo.

Em todas as regiões do estado, unidades de saúde se mobilizam para destacar a importância do autocuidado, da atenção aos sinais de alerta ao câncer e dos direitos à assistência adequada. Junto com a campanha, o Governo de São Paulo lança uma página oficial e uma cartilha para esclarecer as principais dúvidas das mulheres que ainda têm resistência em realizar o exame. O conteúdo aborda, também, os direitos das mulheres que estão em tratamento contra o câncer de mama e pode ser conferido no endereço https://www.outubrorosa.sp.gov.br .

O Fundo Social de São Paulo (FUSSP) mobilizou um grupo de voluntariado para produção de almofadas de descanso para o braço de pacientes que realizaram mastectomia. Serão cerca de 300 unidades em formato de coração, confeccionadas pelas alunas de Costura do FUSSP para hospitais que realizam este tipo de cirurgia.

Já a Secretaria Estadual de Esportes promove, no próximo dia 13, o Circuito Mais Mulher. Com a iniciativa, a pasta quer incentivar a prática de atividade física e promover a autoestima da mulher. As inscrições para essa edição da corrida estão esgotadas.

Anualmente, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp) convida pacientes a subirem em uma passarela para um desfile com o objetivo de reforçar a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer.