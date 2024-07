O programa Passe Livre Estudantil beneficia dezenas de estudantes nas cidades que utilizam o programa.

É uma forma importante de oportunidade para o acesso às unidades escolares.

Suzano realiza o programa com sucesso e nesta ano anunciou que já recebeu quase 500 inscrições referente ao 2º semestre de 2024 (482 inscrições mais precisamente, sendo 414 recadastros e 68 novos registros).

O Programa Passe Livre Estudantil da cidade de Suzano é uma política pública de incentivo ao acesso e permanência dos estudantes às escolas que frequentam, atendendo aos alunos na gratuidade do seu deslocamento, nos trajetos escola-residência e residência-escola (para os estudantes que frequentam instituições de ensino); e no deslocamento dentro do município nos trajetos centro do município-residência e residência-centro do município (para os estudantes que frequentam instituições de ensino em outros municípios).

De acordo com a Prefeitura, este foi o primeiro dia de registros visando o retorno às aulas dos estudantes após as férias de meio do ano. A iniciativa, conduzida pela Secretaria de Educação de Suzano, em parceria com a Radial Mais Transporte, concede gratuidade aos estudantes que utilizam as linhas de ônibus municipais para deslocamento aos seus estabelecimentos de ensino.

A expectativa é atingir a marca de 3 mil cadastros para a segunda metade do ano, superando os números do primeiro semestre, quando 2.783 estudantes realizaram as inscrições. Para isso, a Secretaria Municipal de Educação manterá o sistema ativo para registros até 30 de setembro, com a documentação tendo de ser entregue pelos alunos até 18 de outubro.

Em Suzano, para ter acesso à gratuidade, tanto pela primeira vez quanto na renovação, o estudante deve residir em Suzano e ter uma renda familiar mensal de até três salários mínimos ou uma renda per capita de meio salário mínimo, comprovada por meio da Folha Resumo do Cadastro Único (CadÚnico). Os cadastros podem ser feitos pelo site www.suzano.sp.gov.br/web/passe-livre.

Ao acessar o portal, o estudante deve clicar no botão vermelho “Inscrições/Consultas: 2º Semestre de 2024” e inserir o CPF.