Planejamento das aulas

O planejamento é uma importante ferramenta para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem. Possibilita aos indivíduos organizar-se para ter maior êxito em sua prática. O planejamento pode ser feito de diversas formas, seja por meio escrito, falado e/ou mentalmente, conforme especialistas.

É desta forma que as cidades do Alto Tietê têm se preparado para o retorno das aulas.

Em Suzano, o DS trouxe reportagem mostrando que a Secretaria Municipal de Educação iniciou reuniões pedagógicas visando finalizar o planejamento para o início das aulas dos 25.899 alunos que compõem a rede municipal de ensino, previsto para quinta-feira da próxima semana (06/02).

O planejamento está presente em quase todas as ações da educação, pois norteia a realização das atividades.

É essencial em diferentes setores da vida social, tornando-se imprescindível também na atividade docente.

Nesta semana, a Secretaria de Educação de Suzano promoveu o primeiro encontro com os gestores (diretores e coordenadores) das 73 escolas municipais próprias e das 28 creches comunitárias para orientá-los acerca dos procedimentos a serem adotados no retorno e ao longo de todo o ano letivo.

Essa foi a primeira das cinco reuniões que serão realizadas no período que antecede a volta aos trabalhos nas escolas. Nesta quarta e quinta-feira (29 e 30/01), será a vez de os coordenadores pedagógicos participarem de encontros com a equipe pedagógica da Secretaria de Educação para organizar as ações e dar continuidade ao planejamento do trabalho nas escolas.

Com as formas de trabalho definidas em cada escola, os docentes realizarão na quarta-feira (05/02) a última reunião antes do início das aulas, que será de acolhimento das famílias. Cada unidade promoverá seu encontro, que terá como objetivo abordar com os pais e responsáveis pelos alunos a importância de manter a parceria entre escola e família, além de tranquilizar os responsáveis e apresentar a proposta de trabalho para 2025.