A polarização política é um dos principais maus do mundo contemporâneo. Quem não presenciou ou mesmo viveu brigas, ameaças e mesmo agressões por causa da política.

Isso é um mau, que precisa ser combatido e punido. A democracia tem como princípio o diálogo, principalmente com quem não concordamos. E isso, claro, exige paciência para ouvir opiniões que não concordamos e trabalhar para atender um pouco o desejo de cada um.

Exige tempo e dedicação de todos. Se só vale a opinião de um, então não é mais democracia.

No último sábado, porém, vimos mais um exemplo dessa polarização política.

O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato a reeleição, Donald Trump, sofreu um atentado e inclusive foi baleado na orelha.

Biden condenou a tentativa de assassinato. Ele ordenou uma investigação sobre o ataque de sábado em um comício em Butler, na Pensilvânia, no qual a orelha direita de Trump foi atingida por uma bala, um apoiador foi morto e dois outros ficaram feridos antes que os agentes do Serviço Secreto matassem a tiros o suspeito de 20 anos, cujo motivo ainda não foi esclarecido.

A campanha de Biden se recusou a comentar as alegações de alguns republicanos de que seus comentários ajudaram a criar as condições para o ataque.

Em um memorando interno para a equipe no domingo, que foi obtido pela Reuters, os co-gerentes de campanha de Trump Chris LaCivita e Susie Wiles disseram que a organização adotará medidas de segurança adicionais após a tentativa de assassinato. Eles também pediram à equipe que se abstenha de usar uma "retórica perigosa".

Os prefeitos do Alto Tietê também lamentaram o ocorrido. No Brasil um episódio parecido, envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, traumatizou o País.

A questão é, como combater esse mau. E fica a reflexão: o que nós como sociedade temos feito para enfrentar. Pois sempre buscamos animar os ânimos, mas nunca uma conversa civilizada.

O DS repudia o atentado contra Trump, assim como outras candidatos norte americanos e brasileiros. Em 2022, a presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi teve sua residência invadida, felizmente ela não estava em casa.

Esperamos que o ocorrido de sábado seja um exemplo para futuramente não cometermos os mesmos erros.