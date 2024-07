O conceito de população vulnerável está relacionado à pobreza e à má distribuição de renda, afetando a saúde e a vida de grupos populacionais.

É disso que se trata, mas, claramente, a situação envolve uma complexidade de fatores que perpassam pela falta de saneamento básico, de políticas públicas, pelo descaso e abandono do poder público. E aí, somos atravessados por uma pandemia, que expõe ainda mais as desigualdades sociais.

As cidades tentam fazer sua parte por meio de programas de atendimento e ações de acolhimento.

O DS trouxe, na edição desta terça-feira (2), reportagem mostrando que a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social lançou painel que reúne dados sobre o trabalho desenvolvido em prol da população mais vulnerável por meio do link tinyurl.com/smadspis2024.

Uma iniciativa importante para delimitar e investigar a situação no município.

A plataforma foi apresentada durante o 2º encontro de 2024 da Jornada de Informações Sociais (JIS).

O jornal mostrou que entre as informações que podem ser acessadas no cadastro, está o quantitativo de serviços fornecidos pelos equipamentos da Assistência Social no ano passado, que resultou no atendimento a 137.289 pessoas de 58.034 famílias.

O instrumento ainda apresenta o número de famílias com cadastro atualizado (43.068) e com cadastro desatualizado (14.966), assim como o número daquelas que recebem o Bolsa Família (25.867) do governo federal.

A atividade também foi marcada pela participação dos professores e pesquisadores do campus Suzano do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), que apresentaram e discutiram as análises atualizadas da evolução dos dados do Cadastro Único em Suzano, desde 2022, e realizaram um diálogo didático sobre o que é, como se organiza e para que serve um índice de vulnerabilidade social, que está previsto como meta do Plano Municipal de Assistência Social de Suzano.

Vulnerabilidade é um termo originado das discussões sobre Direitos Humanos, geralmente associado à defesa dos direitos de grupos ou indivíduos fragilizados jurídica ou politicamente.

Portanto, a vulnerabilidade também é compreendida como a qualidade de vulnerável (que é suscetível de ser exposto a danos físicos ou morais devido a sua fragilidade). O conceito pode ser aplicado a uma pessoa ou um grupo social, conforme a sua capacidade de prevenir, de resistir ou de contornar potenciais impactos. As pessoas vulneráveis são aquelas que, por diversas razões, não têm esta capacidade desenvolvida e que, por conseguinte, encontram-se em situação de risco.

Em Suzano, a população pode ter acesso aos serviços da secretaria por meio dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) que contribuem para o acolhimento.