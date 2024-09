Praças públicas na saúde

O DS trouxe, na edição de domingo (15), uma reportagem especial sobre o número de praças públicas no Alto Tietê. São 401.

Elas têm grande importância, tanto para o paisagismo, como para a saúde. Ajudam a manter ar de qualidade, trazem oxigênio e garantem uma propensão importante para a manutenção da saúde.

Assim, elas merecem todo o processo de manutenção para garantir para o morador da cidade uma qualidade maior de vida.

O jornal mostrou que as mais de 400 praças são mantidas pelas prefeituras das cidades do Alto Tietê com a realização de serviços como roçagem, podas e capinação conforme a necessidade que o local apresenta.

Em Suzano, atualmente, existem 74 praças. Os trabalhos visando a preservação dos espaços ocorrem rotineiramente e consistem em roçagem, capinação e pintura. O serviço é realizado por parte da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos e da Diretoria de Parques, Praças e Jardins. Segundo a Prefeitura, demais serviços de revitalização são efetuados conforme o surgimento de demandas.

Os espaços públicos de lazer, ou seja, praças e parques são fundamentais para a qualidade de vida de uma cidade, pois permitem inter-relações entre as pessoas, consequentemente entre moradores e visitantes. A hospitalidade pública é responsável pelo ordenamento desses espaços.

A cidade com maior número de praças é Mogi das Cruzes, com 192 praças. Os espaços são mantidos através de um roteiro de serviços segundo o qual cada praça recebe um mutirão de zeladoria a cada 2 meses, em média. A administração municipal destacou o "Mutirão Cidade Bonita". A programação também conta com trabalhos de roçada e limpeza das praças e a secretaria realiza varrição que atende os bairros e eventualmente praças. A população também pode registrar demandas pela Ouvidoria (156) ou pelo aplicativo Colab, segundo a Prefeitura.

A importância das praças como local público vem desde a antiguidade. As cidades eram construídas partindo de um centro de convivência e de encontros que determinava toda a distribuição do espaço. A importância histórica das praças é comumente lembrada em livros da atualidade ao mencionar as ágoras gregas e os fóruns romanos, demonstrando o espaço como local de intensa manifestação popular. No Brasil, as praças que se assemelham às celebradas praças medievais são raras, aqui o espaço seco é caracterizado com largo, pátio e outros.

Entre os trabalhos, estão: capinação, roçagem, varrição, podas de paisagismo e pinturas de guias.

Assim as praças seguem como uma opção e local de extrema importância dentro de uma cidade por trazerem uma série de benefícios.