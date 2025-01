Preço do material escolar

As famílias brasileiras gastaram R$ 49,3 bilhões com materiais escolares em 2024, o que representou um aumento de 43,7% ao longo dos últimos quatro anos. O valor é uma estimativa divulgada por uma pesquisa inédita do Instituto Locomotiva e QuestionPro.

As informações são do portal do Jornal O Estado de S. Paulo. O levantamento mostra que essas compras impactam o orçamento de 85% das famílias brasileiras com filhos em idade escolar e que um a cada três compradores pretende parcelar para conseguir dar conta das despesas para o ano letivo de 2025.

Além disso, a maior parte das famílias precisará comprar materiais escolares solicitados pelas escolas (87%), seguido de uniformes (72%) e livros didáticos (71%).

Segundo outro levantamento, realizado pelo Procon-SP em nove papelarias da cidade, o preço da régua de 30 centímetros, de uma mesma marca, pode variar até 269% entre uma papelaria e outra da capital paulista.

Nesta semana, em Suzano, o Procon informou que neste mês de janeiro, que antecede o início das aulas, o Procon de Suzano reforça junto aos pais e responsáveis as orientações para as compras do material escolar. O objetivo é evitar que os consumidores tenham gastos excessivos e possam escolher os melhores estabelecimentos, pesquisando os preços com antecedência pela internet. A reutilização de materiais também é uma boa estratégia para economizar, assim como a compra em conjunto com outros pais e os cuidados com a lista de exigências das escolas.

Os cuidados começam com uma pesquisa sobre o que realmente precisa ser adquirido. Por isso, antes de fazer qualquer compra, o consumidor deve verificar quais produtos da lista de materiais já estão disponíveis em casa e se podem ser reaproveitados. De acordo com o Procon, este é um passo importante para economizar, pois, muitas vezes, o ano letivo acaba e o material fica. Se estiver em boas condições, pode ser utilizado para o primeiro semestre.

É importante que os pais façam pesquisas antes de fechar a compra.

Na hora de pesquisar os melhores preços, a internet é uma ferramenta poderosa. Sites que ajudam a comparar os preços de materiais escolares são interessantes, mas os especialistas aconselham tomar cuidado, pois nem todas as plataformas fazem uma comparação justa entre os produtos.

Também é importante ficar atento à procedência dos sites, já que criminosos cibernéticos estão sempre prontos para aproveitar datas sazonais, como o período de compras para o material escolar, para criar sites fraudulentos. Ao entrar em um site para comparar preços, verifique se ele é confiável, buscando sempre informações sobre a reputação da página e os comentários de outros consumidores.