O DS trouxe, na edição desta quarta-feira (25), reportagem muito importante sobre a preparação das urnas eleitorais deste ano.

São mais de 3 mil aparelhos nas cidades do Alto Tietê. O processo é, sem dúvida, muito importante para garantir, cada vez mais, a lisura do processo democrático.

O jornal informou que no Estado de São Paulo, 114.740 urnas, incluindo a contingência, passarão pelos processos de geração de mídias, carga e lacração. Somente na Capital, serão cerca de 30 mil equipamentos. No Alto Tietê, até a eleição de 2022 eram 3.576 urnas.

As urnas são muito confiáveis. Garantem segurança e agilidade ao processo democrático.

Em Suzano, os dois cartórios realizaram os trabalhos sem qualquer tipo de incidente.

Desenvolvida nos cartórios eleitorais e nos postos de atendimento, a cerimônia pública consiste na inserção, por meio das mídias, dos sistemas eleitorais e dos dados de eleitoras, eleitores, candidatas e candidatos nas máquinas. O trabalho também inclui o teste de funcionamento dos equipamentos, que têm todas as portas de acesso físico lacradas com selos especiais produzidos pela Casa da Moeda. A previsão do término da atividade é até 4 de outubro, antevéspera do pleito.

O procedimento está previsto na Resolução nº 23.736/2024, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As mídias são os dispositivos utilizados para carga da urna, ativação de aplicativos de urna, votação e gravação de resultados. Já os sistemas eleitorais, identificados na Resolução TSE nº 23.673/2021 (artigo 3º), são programas que automatizam o processo eleitoral, sendo executados tanto em computadores quanto nas urnas. Todos os sistemas foram assinados digitalmente e lacrados em cerimônia pública no TSE, em Brasília, ocorrida em 10 de setembro. Posteriormente, os sistemas lacrados foram enviados aos TREs.

A convocação das instituições para acompanhar a atividade é feita por meio de edital publicado pelo juízo da zona eleitoral com antecedência mínima de dois dias do procedimento.