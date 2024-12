O DS trouxe, na edição desta sexta-feira (13), uma informação muito importante na área da saúde. O Hospital e Maternidade de Suzano (HMS), que assumiu a Santa Casa no primeiro semestre deste ano, realizou na quinta-feira da última semana (05/12) a primeira captação de córnea da história da unidade por meio de um acordo de cooperação técnica entre a gestão do local e o grupo de referência do Estado de São Paulo, o Banco de Olhos de Sorocaba (BOS).

Um avanço importante porque a doação de córneas é um ato fundamental para que muitas pessoas possam recuperar a visão. O programa brasileiro de transplante de órgãos e tecidos é um dos maiores programas públicos do mundo.

O procedimento foi possível porque o HMS atendeu aos trâmites burocráticos exigidos e criou uma comissão interna multiprofissional de 15 integrantes para acompanhar os aspectos envolvidos nesse trabalho, que conta com médicos, enfermeiros, assistentes sociais e equipe administrativa.

Segundo especialistas, diferentemente do que acontece com outros órgãos e tecidos (como coração, rim, fígado, etc.), aproximadamente 90% das córneas doadas têm condições de serem transplantadas. Elas podem ser preservadas por até 15 dias após a sua retirada.

Os profissionais que atuaram em conjunto com o BOS se mobilizaram para alcançar esse objetivo desde o início deste semestre, quando começaram a ser cumpridas todas as etapas necessárias para a conclusão do processo, que incluiu um treinamento em setembro, período dedicado à conscientização sobre a doação de órgãos. O reforço das orientações teve o intuito de mostrar a importância do acolhimento e abordagem às famílias, enfatizando o significado do transplante para a continuidade de outras vidas. Nesse sentido, foi trabalhada junto à equipe do HMS a forma adequada de lidar com esse atendimento e o momento oportuno para realizar a captação.

A córnea é um tecido transparente que fica na parte da frente do olho (de forma grosseira, podemos compará-la ao vidro de um relógio ou uma lente de contato). Se a córnea se opacifica (embaça) por causa de doenças hereditárias, lesões, infecções, queimaduras por substancias químicas ou outras causas, a pessoa pode ter a visão bastante reduzida ou, às vezes, até perde-la. Em tais situações, a visão fica prejudicada e não é possível melhorá-la com uso de óculos. Em Suzano, os profissionais do HMS passam agora a estar aptos não só para receber a equipe do BOS, no momento da captação de córneas, como também para enfatizar junto à população o que é necessário fazer para a realizar a coleta.