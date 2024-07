Produção de alimentos

O Lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2024/2025 terá R$ 76 bilhões destinados ao crédito rural no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

O valor é importante porque pode beneficiar e incentivar a agricultura nos municípios.

O Alto Tietê, por exemplo, é um ‘Cinturão Verde’ importante do Estado pela produção de hortifrutigranjeiros e alimentos.

Em todo o País, o valor destinado no plano será 6,2% superior ao anunciado na safra passada e o maior da série histórica.

É importante, nesse momento, que o governo cuide para que os produtores não tenham prejuízo.

É preciso incentivar a produção para reduzir a inflação dos alimentos.

Os preços dos alimentos aumentam em função de determinadas intempéries, quando tem seca, quando chove demais.

E isso é um problema para os agricultores das cidades da região. O DS vem acompanhando constantemente o problema na região.

Por isso, é preciso incentivar os produtores a plantarem o máximo possível e garantir que, na hora da colheita, não tenham prejuízos.

Segundo o governo, somadas outras ações anunciadas para a agricultura familiar, como financiamento de máquinas agrícolas de pequeno porte, a ampliação do microcrédito rural e a criação de fundos que ampliam o acesso ao crédito, o volume investido chega a R$ 85,7 bilhões.

O governo federal dará ainda mais incentivos a quem produzir alimentos que vão à mesa dos brasileiros e da biodiversidade. Cerca de dez linhas de financiamento de crédito rural do Pronaf tiveram redução de taxas. Para a produção orgânica, agroecológica e de produtos da sociobiodiversidade a taxa será de 2% no custeio e 3% no investimento. Quem produzir arroz, por exemplo, também encontrará juros reduzidos para o custeio, de 3%, no caso do convencional, e 2% no orgânico.

Neste plano safra, o governo ainda vem com uma nova estratégia nacional para ampliação da produção de arroz da agricultura familiar. São sete eixos principais: crédito, acompanhamento técnico, sementes, beneficiamento, comercialização e contratos de opção com o estabelecimento de um preço mínimo do produto.