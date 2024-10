Estudantes da rede estadual do Alto Tietê participam do primeiro dia de aplicação do Provão Paulista Seriado 2024. Os candidatos respondem as questões de Linguagens e suas Tecnologias e de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, além da elaboração de uma redação. Em todo o Estado, a prova é aplicada no período da manhã, às 8h, e os portões das escolas fecharão às 7h45.

O Provão Paulista é uma avaliação seriada que oferece vagas em universidades estaduais de São Paulo para estudantes do ensino médio da rede pública paulista.

As oportunidades são para universidades estaduais de São Paulo, tais como a Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). São cinco instituições de ensino superior participantes.

Neste ano, estão em disputa 15.390 vagas, sendo 1.500 para a Universidade de São Paulo (USP), 934 para a Universidade Estadual Paulista (Unesp), 325 para a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 10.000 para as Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) e 2.631 para a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).

Os itens do Provão foram elaborados de acordo com o Currículo Paulista e buscam avaliar as diferentes habilidades que os estudantes desenvolveram ao longo de todo o Ensino Médio. Dessa forma, será exigido do candidato interpretação de texto e questões contextualizadas, assim como aquelas mais diretas, em que o conhecimento de área é mensurado em sua essência.

No primeiro dia de aplicação duas áreas do conhecimento serão avaliadas. A de Linguagens e suas Tecnologias inclui as disciplinas de língua portuguesa e língua inglesa. Já Ciências da Natureza e suas Tecnologias é formada pelos componentes de física, química e biologia.