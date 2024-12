Queda do desemprego

A geração de emprego é um dos grandes desafios para os municípios. Há projetos, iniciativas e ações que buscam a geração de mais vagas. Mesmo assim, a taxa de desemprego ainda existe e precisa ser combatida.

Nesta semana, no entanto, reportagem da Agência Brasil mostrou que existe uma trajetória declinante da taxa de desemprego que vem ocorrendo em 2024.

Uma informação importante porque mostra que essa queda é consistente.

Os dados têm como base a Pesquisas Domiciliares do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O recuo ocorre desde o trimestre encerrado em fevereiro de 2024 até o período terminado em novembro.

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, elaborada pelo IBGE, o percentual saiu de 7,8%, no trimestre encerrado em fevereiro para 6,1% no período entre setembro e novembro deste ano, que representa o menor patamar da série histórica iniciada em 2012.

Pelo movimento de 2024, é bem consistente e mostra justamente a capacidade do mercado de trabalho brasileiro que, mesmo com toda a sua diversidade, tem um contingente de trabalhadores informais muito grande, mas a despeito disso, vem aumentando o número de empregados com carteira assinada.

De acordo com o governo federal, com todas as suas particularidades, o mercado de trabalho brasileiro vem respondendo de forma bastante satisfatória no ano de 2024.

Cada atividade tem suas particularidades, como no caso da agricultura, atividade que demanda poucos trabalhadores e vem reduzindo ainda mais essa necessidade em função de questões climáticas.

O mercado de trabalho tem seus movimentos sazonais, como o que costuma ocorrer no início de cada ano, com registro de expansão do desemprego.

De acordo com especialistas, no início de cada ano, esse indicador vai expandir e depois recuar, mas, excluindo a sazonalidade, há fatores que podem realmente influenciar, seja a manutenção desse patamar bastante baixo da taxa de ocupação, sua manutenção, a continuidade de queda ou a sua expansão.

Enquanto isso, os municípios buscam alavancar suas iniciativas para garantir ainda mais vagas e oportunidades de emprego para os trabalhadores.