Rajadas de vento e chuvas!

O DS trouxe reportagem, na edição desta quinta-feira (17), com informações dando conta de que a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para pancadas de chuva e rajadas de vento entre sexta-feira (18) e domingo (20).

O alerta é devido à passagem de uma frente fria, que trará precipitações significativas, acompanhadas de raios, rajadas de vento podendo chegar a mais de 60km/h e possíveis quedas de granizo em pontos isolados. O acumulado de chuvas no final de semana pode chegar a 200 milímetros em diversas regiões do Estado.

As cidades da região também estão em alerta. As unidades municipais de Defesa Civil também fazem monitoramento importante para tentar evitar problemas, como enchentes, etc.

É importante que as pessoas se atentem aos alertas e tenham a percepção de risco em caso de chuva e ventos fortes. Evitem áreas abertas, encostas, tomem cuidado com quedas de árvores e busquem abrigo e um local seguro, alerta a Defesa Civil do Estado.

Há previsão de pancadas de chuva forte e condições para temporais com raios e rajadas de vento em todas as regiões do estado, com destaque para a Serra da Mantiqueira.

A Defesa Civil de São Paulo envia mensagem (SMS) diretamente para os cidadãos. Qualquer pessoa pode se cadastrar, de forma gratuita, para receber alertas de risco de desastres naturais, por mensagens de texto (SMS) ou Whatsapp, em seu celular.

Para receber alertas da Defesa Civil, envie um SMS com o CEP da região para o número 40199 ou cadastre-se no WhatsApp, iniciando uma interação com o número (61) 2034-4611.

As chuvas e o aumento de temperatura acima da média elevam as chances do surgimento de raios, que podem atingir diretamente a rede elétrica ou suas proximidades.

Com isso também surgem os ventos fortes, que podem causar a queda de postes, rompimento de cabos, queda de árvores e galhos sob os cabos de energia.