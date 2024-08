Rede Humanitarian lança campanha "Meu Pai Vale Ouro Raspou, Achou, Ganhou!"

O Dia dos Pais está chegando e a Humanitarian lançou a ação promocional “Meu Pai Vale Ouro – Raspou, Achou, Ganhou!”

O Dia dos Pais está chegando e a Humanitarian lançou a ação promocional “Meu Pai Vale Ouro – Raspou, Achou, Ganhou!”. Os clientes que realizarem compras acima de R$ 399, usando o HTN Card, terão a chance de ganhar uma raspadinha contendo um vale-compra de até R$50 na hora ou um botton exclusivo. A campanha segue até 11 de agosto, ou enquanto durarem os estoques.

Confira o regulamento completo e o certificado de autorização no site https://humanitarian.com.br/.

Uma gama completa de produtos que entregam conforto

Calçados para todos os estilos

Para ajudar os filhos(as) na hora das compras, a Humanitarian separou alguns modelos de calçados que prometem agradar os pais de todos os estilos.

A loja de Suzano conta com uma coleção completa para quem quer o presente ideal para a data. Há os modelos sociais da Ferracini a partir de 5x de R$ 63,99 que se ajustam perfeitamente ao pé, aumentando a sensação de bem-estar no dia a dia.

Também há tênis esportivos Olympikus, chinelos Cartago e sapatos casuais e sociais, ou seja, uma gama completa de produtos que entregam conforto, estilo e personalidade que agradam todos os bolsos.

Visite a loja, localizada na Rua General Francisco Glicerio, 400/406 – Centro, de segunda a sábado, das 9h às 19h30.





A Humanitarian

Fundada em 1980, a rede Humanitarian tem mais de 50 lojas, atuando em mais de 30 cidades distribuídas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. A empresa se destaca entre as maiores do segmento de calçados no Brasil.

A Humanitarian comercializa as principais marcas do mercado e mantém um intenso relacionamento com a indústria, o que garante as melhores ofertas aos clientes. A rede também desenvolve produtos internamente, comercializando linhas exclusivas de calçados.

Para encontrar a loja Humanitarian mais próxima de você, basta acessar o site

https://humanitarian.com.br/lojas-humanitarian/.