Especialistas são unânimes em afirmar: a renegociação de dívidas é uma prática importante e necessária para evitar o acúmulo de dívidas e ficar inadimplente. Quando as pessoas ou empresas não conseguem mais honrar seus compromissos financeiros, correm o risco de terem seus nomes incluídos em órgãos de proteção ao crédito, como SPC e Serasa, o que pode dificultar futuras negociações e obtenção de crédito.

Além disso, deixar dívidas em aberto pode levar ao pagamento de juros e multas, aumentando ainda mais o valor da dívida original. A renegociação permite evitar esse acréscimo e estabelecer novas condições de pagamento mais favoráveis, que estejam alinhadas com a atual situação financeira do devedor.

Nesta semana, o Procon de Suzano promoveu o “Mutirão de Renegociação de Dívidas” com o objetivo de oferecer aos consumidores da cidade a chance de encontrar soluções para o pagamento de débitos e evitar o superendividamento. A iniciativa ocorreu na sede do órgão municipal, na região central da cidade, e contou com a participação de 130 consumidores que foram até o local para renegociar débitos em aberto.

As maiores demandas foram para as concessionárias EDP Brasil, que fornece energia elétrica, e Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), responsável pelos serviços de água e esgoto no município. A primeira, realizou 35 atendimentos e fechou 19 acordos, totalizando pouco mais de R$ 57 mil, ao passo que a Sabesp promoveu 34 atendimentos que resultaram em 22 renegociações que, somadas, chegam a R$ 30 mil.

Durante a atividade, os munícipes também apresentaram demandas voltadas à regularização da situação financeira com bancos como Caixa Econômica Federal, Bradesco e Banco do Brasil. O Procon também promoveu o feirão com a concessionária de serviço público de telefonia Vivo, realizando contatos e acordos por telefone. Todos os atendimentos presenciais foram realizados por ordem de chegada.

Além de oferecer oportunidade para a renegociação de débitos, o feirão contou com um espaço exclusivo para a população receber orientações jurídicas.