Retirada de lixo dos córregos

O Brasil gera quase 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos (RSU) por ano, um montante suficiente para encher 2.000 estádios do Maracanã daquilo que a gente costuma chamar de lixo. No mundo, o volume aumenta anualmente e, no ritmo atual, deve saltar quase 80% até 2050, batendo 3,8 bilhões de toneladas.

São restos de alimentos e de plantas, papelão, vidro, plástico, metais, roupas e calçados, produtos elétricos e eletrônicos, lâmpadas e remédios. Materiais que se valeram de recursos naturais, trabalho e energia para serem produzidos e transportados e que, em sua maioria, vão parar debaixo da terra, em aterros sanitários, depois de anos —ou de poucos minutos— de uso. As informações são do portal da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito (Contec).

Esse tipo de poluição causa grandes problemas à população, sobretudo em relação à saúde.

As cidades do Alto Tietê realizam trabalho de limpeza e desobstrução desses locais em uma ação árdua para tentar amenizar a situação.

Em Suzano, por exemplo, conforme dados da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos foram removidas ao longo do mês de maio 585 toneladas de resíduos, incluindo os trabalhos realizados em pontos viciados (443), em valas e rios (115) e nos bueiros (27). A pasta ainda promoveu no período a reforma em galerias numa extensão de 36 metros, além da troca de 22 unidades de guias chapéus e a limpeza de 1.003 bueiros.

O trabalho também promoveu o nivelamento e cascalhamento de 11 quilômetros de vias, a troca de 47 tampas de bueiros, a limpeza de três quilômetros da rede de drenagem, a reposição de oito unidades de tampas de poços de visita e outras seis de grades articuladas. Os serviços promoveram ainda o rebaixamento de dez guias de ruas.

Para preservar o deslocamento nas áreas públicas, as atividades contemplaram a poda de 93 árvores.

Uma ação necessária para retirar resíduos dos corpos d’água e desobstruir os bueiros, de forma a garantir o escoamento adequado das águas da chuva.