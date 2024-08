O grande desafio, que é a limpeza do Rio Tietê, segue pelo Estado com obras do governo.

O rio corta as cidades do Alto Tietê e também recebe serviços de limpeza.

Nesta quarta-feira (7), a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística anunciou o lançamento das licitações para a nova etapa de obras de limpeza em dois trechos do rio Tietê: entre São Paulo e Guarulhos e também no município de Pirapora do Bom Jesus. As iniciativas fazem parte do Programa IntegraTietê, lançado pelo Governo do Estado no ano passado para promover a revitalização do principal rio paulista.

Serão R$ 233 milhões em novos investimentos, além de R$ 79,5 milhões que já estão em andamento no Pinheiros, reforçando o compromisso do Governo de São Paulo com o meio ambiente e a recuperação dos rios paulistas.

De acordo com o governo estadual, desde o ano passado recordes de volume de retirada de sedimentos do Tietê e do Pinheiros têm sido batidos.

Com essas novas obras no Tietê, vamos retirar um volume total somado de 1.000 metros cúbicos de detritos, o equivalente a 71 mil caminhões cheios.

Em março do ano passado, o Governo de SP lançou o Programa IntegraTietê, cujo objetivo é que, até 2029, sejam investidos R$ 23 bilhões na ampliação da rede de saneamento básico, desassoreamento, gestão de pôlderes, melhorias no monitoramento da qualidade da água, recuperação de fauna e flora, entre outras medidas com foco na recuperação do maior rio do Estado.

A usina, localizada no encontro da avenida dos Bandeirantes com a marginal Pinheiros, é operada pela Emae. Seu projeto de requalificação é executado por meio do consórcio Usina São Paulo SPE S.A. e prevê a implantação de áreas de convivência, comércio e escritórios, lojas, escritórios, rooftop com cafés e restaurantes, bem como um mirante com vista 360° aberto permanentemente ao público, em uma área de 1.939 metros quadrados.