O risco de queimadas cresce no Alto Tietê e em todo o Estado. A Defesa Civil do Estado, por meio do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), renovou até o próximo sábado (14) o alerta de risco elevado para incêndios.

O Mapa de Risco, que é uma das ferramentas tecnológicas que auxiliam a Defesa Civil no monitoramento de queimadas em vegetação durante o período da estiagem, indica grau máximo de risco em quase todas as faixas do território paulista.

Segundo o governo estadual, nos próximos dias, o Estado de São Paulo será dominado por um clima seco e estável. Sem previsão de chuvas, a atenção se volta para a elevação gradual das temperaturas, que trarão sensação de calor e ambiente abafado em todo o território paulista.

Como o tempo estará seco, os índices de umidade relativa do ar (URA) devem cair no período da tarde, aumentando o risco para incêndios florestais, exceto na faixa litorânea. Por conta desse cenário, o risco de incêndios é elevado e requer atenção especial em áreas de vegetação seca devido ao risco para queimadas.

As temperaturas podem chegar aos 33° C na Região Metropolitana de São Paulo, no período mais quente do dia. Destaque para a umidade relativa do ar, que deve ficar abaixo dos 35%. Para São José do Rio Preto e Araçatuba, as temperaturas devem ficar na casa dos 38° C, com URA abaixo dos 20%.

Diante deste cenário, são recomendados cuidados com a saúde, que incluem hidratação constante e proteção do sol. A prática de atividade física ao ar livre deve ser evitada nos horários mais críticos do dia e é recomendado o uso de soro nos olhos e nariz.

A Defesa Civil do Estado, em colaboração com as Defesas Civis Municipais, implementa diversas medidas preventivas, incluindo vistorias nas áreas mais vulneráveis às queimadas, a construção de aceiros e o reforço nas campanhas de conscientização direcionadas à população.

O gabinete de crise segue mobilizado para o enfrentamento aos focos de incêndio no estado de SP. Nesta terça-feira (10), o CGE contabilizava 10 focos de incêndio em todo o território paulista.

As cidades do Alto Tietê também estão em alerta para garantir o trabalho de combate.