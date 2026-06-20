Suzano acelorou, nos últimos dias, as obras em andamento.

Nesta semana, o DS trouxe reportagem mostrando, por exemplo, que as obras de requalificação da Rua Guilherme Garijo avançam com aproximadamente um quilômetro de troca de solo, além da reforma de guias e sarjetas no trecho próximo ao limite entre Suzano e Mogi das Cruzes.

A obra é, sem dúvida, muito importante para garantir a segurança de pedestres e motoristas. Vinha sendo reivindicada há muitos tempo.

Segundo a Prefeitura, as equipes também trabalham na construção das calçadas para preparar o local para a próxima etapa dos serviços.

O jornal mostrou também que o prefeito Pedro Ishi realizou vistoria técnica na obra. Ele esteve acompanhado do vereador José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira, e do secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira.

A previsão é de que, durante o mês de julho, seja iniciada a aplicação do binder, camada intermediária de pavimentação responsável por reforçar a estrutura da via, e posteriormente a finalização dos trabalhos com a colocação do asfalto.

A Rua Guilherme Garijo, localizada na Região Norte de Suzano, é vital para a mobilidade urbana e desenvolvimento local. Ela funciona como um importante corredor estratégico, ligando diversos bairros mais distantes - como Jardim São José, Jardim São Bernardino e Jardim Graziela—a outras regiões do município e à cidade vizinha de Mogi das Cruzes.

Os trabalhos realizados atualmente contam com o apoio de escavadeira hidráulica, retroescavadeira e rolo compactador. Também estão sendo promovidas a demolição de segmentos do pavimento antigo e a remoção de trechos de guias para permitir o reforço da base e as adequações necessárias no sistema viário.

A requalificação da rua Guilherme Garijo recebe investimento de R$ 10.098.553,00, sendo R$ 9.278.619,48 provenientes de emendas parlamentares federais e R$ 819.933,52 de contrapartida da Prefeitura de Suzano.

A obra é executada pela empresa Renov Pavimentação e Construções Ltda., sob responsabilidade do engenheiro Everson Pinheiro de Souza, e tem prazo de execução de 12 meses.

A via conta com 3,69 quilômetros de extensão que receberão as intervenções beneficiando diretamente os moradores de bairros próximos. A rua também exerce uma importante função de ligação entre diferentes regiões do município e a cidade de Mogi.