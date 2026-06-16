O censo rural e o saneamento básico são pré-condições essenciais para a saúde, dignidade e produtividade no campo. O levantamento de dados direciona obras e tecnologias adaptadas para a realidade agrária, garantindo água potável e prevenindo a contaminação do solo e dos recursos hídricos.

Em São Paulo, um novo contrato firmado pelo Governo do Estado com a desestatização da Sabesp permitiu que pela primeira vez a realização de um censo rural para levar água e esgoto a regiões que nunca tiveram saneamento básico.

O Programa Brotar tem como objetivo levantar dados das áreas rurais do estado e planejar soluções para cada região para garantir a universalização do acesso à água e coleta e tratamento de esgoto. O projeto tem prazo para conclusão em dezembro de 2026.

Responsável pelo censo, a Sabesp prevê mapear aproximadamente 820 mil domicílios e estruturas rurais em 371 municípios do Estado. Desde o início da execução, em abril de 2025, já foram mapeados mais de 545 mil domicílios com o trabalho de 550 recenseadores, que realizam entrevistas em campo e coleta de informações georreferenciadas sobre acesso sanitário.

Mapear as propriedades rurais é o passo inicial e indispensável para levar políticas públicas a áreas historicamente excluídas. Há o direcionamento de recursos que permite que o poder público saiba exatamente onde estão as famílias e qual infraestrutura precisam.

As informações geradas pelo Programa Brotar subsidiarão diretamente a definição de investimentos, a escolha de tecnologias adequadas e a ampliação da prestação de serviços. Devido à dispersão populacional, a topografia irregular e o difícil acesso, em muitas dessas regiões não é possível adotar sistemas convencionais de saneamento, como ocorre nas cidades.

Em casos em que tecnicamente a extensão da rede de água e esgoto se torne inviável, caberá à Companhia planejar e executar alternativas e soluções individualizadas ou em menor escala para pequenos aglomerados rurais, como fossas sépticas, biodigestoras ou mini-estações de tratamento.