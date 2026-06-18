USFs e conscientização

O combate e o controle do diabetes são essenciais para evitar complicações graves e irreversíveis, como doenças cardíacas, cegueira, insuficiência renal e amputações. O diagnóstico precoce e a mudança de hábitos garantem uma vida longa e ativa aos pacientes.

Já o combate à violência contra o idoso é essencial para garantir a dignidade, a integridade física e mental, e o envelhecimento seguro desta parcela da população. Muitas vezes invisíveis, os abusos — sejam físicos, psicológicos, patrimoniais ou negligência — comprometem severamente a autonomia e a qualidade de vida das vítimas, afirmam especialistas.

Os dois temas são abordados nas Unidades de Saúde da Família (USFs) de Suzano. Elas mantêm uma programação especial voltada à conscientização sobre o diabetes e ao combate à violência contra a pessoa idosa. As atividades ocorrem ao longo do mês de junho e integram as mobilizações referentes ao Dia Nacional do Diabetes e ao Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa, com ações educativas realizadas por equipes multiprofissionais.

O DS trouxe reportagem na edição desta quarta-feira (17) sobre o assunto.

A programação contempla palestras, rodas de conversa e orientações educativas que valorizam a alimentação equilibrada, a prática regular de atividades físicas, o acompanhamento médico e o controle adequado da glicemia para a prevenção e o tratamento do diabetes. Paralelamente, também são desenvolvidas ações de sensibilização voltadas à valorização da pessoa idosa, ao reconhecimento de situações de violência e à divulgação dos canais de acolhimento e denúncia.