Credenciais ambientais

Investir no meio ambiente é vital para garantir a sobrevivência do planeta e a viabilidade da economia. Esse direcionamento de capital impulsiona a transição para energias limpas, fomenta negócios de impacto e mitiga riscos climáticos, gerando retorno financeiro atrelado à responsabilidade social.

Nesta semana, Suzano apresentou suas ações ambientais durante o ciclo de debates chamado “Diálogos VerdeAzul”, realizado no Parque do Ibirapuera, na capital paulista. A atividade está integrada ao Programa Município VerdeAzul, do governo estadual, que certifica as cidades que comprovam compromisso com a preservação do meio ambiente a partir de instrumentos legais e ações contínuas.

O conteúdo demonstrou a atuação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Condema) e os instrumentos que estão norteando as ações a médio e longo prazo, como o Plano Municipal de Adaptação e Resiliência Climática; o Programa Municipal de Educação Ambiental de Suzano (2026-2029); e o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.

Investir em infraestrutura verde, reciclagem e fontes renováveis estimula o desenvolvimento econômico e a criação de novas tecnologias.

A gestão dos resíduos sólidos se ampara em uma rede de serviços integrados que contemplam a disponibilização de cinco ecopontos, a parceria com a cooperativa Univence em meio ao trabalho desenvolvido na Central de Triagem do Miguel Badra e a Caçamba Verde, que evita o transporte ilegal de resíduos.

No que tange à arborização urbana, foi destacado como Suzano prioriza o uso de espécies nativas e realiza trabalho efetivo para aumento do percentual de cobertura vegetal no perímetro urbano, com uma variedade de iniciativas como o “Árvore do Meu Bairro” e “Árvore Familiar”, que incentivam o plantio em família e integração com a comunidade; o “Disk Árvore”, que o permite agendamento do plantio em um lugar de preferência, de acordo com a viabilidade; o “Nasce uma criança, planta-se uma árvore”, entre outros.

A educação ambiental é desenvolvido por meio de uma parceria com a Secretaria de Educação de Suzano, que garante visitas periódicas ao Viveiro Municipal Tomoe Uemura e demais pontos da cidade, com o objetivo de promover a vivência com o meio ambiente e com os animais, para desenvolver a conscientização em torno da importância da preservação.

Especialistas afirmam que investimentos sustentáveis são aqueles que combinam rentabilidade e impacto e estão com cada vez mais espaço no mercado financeiro.