As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) são essenciais para desafogar as emergências hospitalares e garantir o acesso rápido a diagnósticos e tratamentos em casos de urgência. Elas funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana, absorvendo casos de complexidade intermediária.

Ao atender casos que não exigem internação imediata, evitam a superlotação dos prontos-socorros dos hospitais de grande porte, que devem ficar focados em cirurgias e casos gravíssimos.

Em Suzano, a Prefeitura investe na instalação desses equipamentos.

A construção da futura Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Palmeiras, por exemplo, segue avançando e atingiu 35% de execução. Atualmente, os trabalhos encontram-se na fase de fechamento de vigas e concretagem da primeira laje.

Localizado na rua Crispin Adelino Cardoso, 137, no bairro Recanto Feliz, o equipamento vai ampliar significativamente a capacidade de atendimento de urgência e emergência na região sul de Suzano.

Pelos municípios, a UPA garante assistência contínua para intercorrências médicas súbitas (como crises de pressão alta, quedas, cortes e febre alta), oferecendo suporte fundamental nos horários em que os postos de saúde estão fechados.

Em Suzano, a nova unidade está sendo construída pela empresa Fort Service Engenharia e Construtora Ltda., com investimento de R$ 6.923.049,91. A previsão é de que a entrega ocorra no primeiro semestre do próximo ano.

Quando estiver em funcionamento, a UPA terá capacidade para realizar aproximadamente 12 mil atendimentos mensais, oferecendo serviços de urgência e emergência em uma estrutura moderna, ampla e adequada às normas técnicas da área da saúde.

O equipamento fortalecerá a rede assistencial do município.

Segundo a Prefeitura, a construção da UPA representa um importante avanço para a saúde pública de Suzano.

A cidade está ampliando a capacidade de atendimento e levando uma estrutura moderna para atender uma região que vem registrando crescimento constante nos últimos anos.

A obra atende a uma demanda histórica da população de Palmeiras.

Por todo o País, a Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h é um dos componentes da Política Nacional de Atenção às Urgências do Ministério da Saúde, e integra a rede de serviços pré-hospitalares fixos para o atendimento às urgências.

Presta atendimento resolutivo e qualificado a pacientes com condições clínicas graves e não graves, além de prestar o primeiro atendimento a casos cirúrgicos e traumáticos, estabilizando os pacientes e conduzindo a avaliação diagnóstica inicial para determinar a conduta adequada, garantindo o encaminhamento dos pacientes que necessitam de tratamento em outras unidades de referência.