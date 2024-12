Sinalização e Tapa-Buraco

Um levantamento importante, divulgado nesta terça-feira (10) pela Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano mostra o trabalho da pasta em torno da sinalização e recuperação de vias.

A secretaria tem exercido um papel fundamental na organização do trânsito, na tentativa, sobretudo, de reduzir os acidentes por meio de ações de trânsito.

A recuperação de vias públicas, por meio de operações de manutenção, também contribuiu para garantir a segurança de quem utiliza as ruas de Suzano.

Nesta segunda-feira (10), a secretaria apresentou na Câmara de Suzano, o balanço de ações da pasta referente ao período compreendido entre os meses de maio e agosto deste ano, destacando os 182 bairros que foram alcançados com os serviços de sinalização e os outros 94 que foram contemplados com a Operação Tapa-Buraco. Nesta oportunidade, ainda foram divulgados os projetos elaborados, as fiscalizações executadas e as iniciativas relacionadas ao setor de Educação no Trânsito.

No que diz respeito à sinalização, houve 302 intervenções relacionadas à sinalização horizontal e 169 serviços referentes à sinalização vertical, que incluíram 61 abrigos revitalizados; melhorias em 14 rampas de acessibilidade; instalação de 77 placas toponímicas, para identificar o nome de ruas e praças; substituição de 702 placas de trânsito; reforço na pintura de 422 faixas de pedestre e reparos em 182 lombadas. Quanto à Operação Tapa-Buraco, o trabalho chegou a 161 vias, utilizando um total de 692,12 toneladas de massa asfáltica.

O trânsito é um elemento fundamental da vida moderna e a sinalização de trânsito tem um papel crucial na segurança e organização das vias e rodovias.

As placas de sinalização tornam o trânsito mais seguro e orientam os motoristas.

Só para se ter uma ideia, em Suzano, em relação às ações de fiscalização, registrou-se a apreensão de 56 veículos no Pátio Municipal, incluindo 21 carros e 35 motos.Também foram verificadas as condições de outros cem veículos que prestam serviços à população.