Uma empresa pode nascer em torno de uma ideia diferente, escalável e em condições de extrema incerteza.

O termo startup era praticamente desconhecido no Brasil, embora bastante popular nos EUA. Foi durante a chamada bolha.com, ou bolha da internet, entre os anos 1996 e 2001, que o conceito se tornou mais comumente utilizado.

O significado literal seria “empresa emergente” - na verdade, o termo é intraduzível ao pé da letra. Sinônimo de iniciar uma empresa e colocá-la em funcionamento, sempre foi revestido de uma aura romântica, lembrando jovens trabalhando em uma garagem em torno de uma ideia que ninguém sabia explicar muito bem qual era.

Nesta semana, o Governo de São Paulo anunciou que oferece apoio para alavancar os negócios das startups no estado. A DesenvolveSP, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), tem atuado para desburocratizar linhas de crédito para essas empresas de base tecnocientífica. Com valores entre R$ 20 mil e R$ 15 milhões para cada projeto, o Finep Inovacred Expresso facilita o acesso aos recursos para qualquer porte de empreendimento.

As atividades de inovação estão no âmbito da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI) que, nesta parceria com o Desenvolvimento Econômico, quer atrair o maior número possível de bons empreendimentos que precisam de um aporte financeiro para expandir seus negócios. A linha específica para esse ramo de atividade é o Finep Inovacred Expresso, cuja característica principal é a simplificação do processo.

O financiamento prevê TR (taxa referencial) + taxação de 4,24% a 5,58% ao ano, um índice atraente considerada a realidade do mercado financeiro em relação à concessão de crédito desta natureza. O prazo de financiamento é de até seis anos, com carência de até dois.

O crédito em questão já começou a garantir que boas ideias transformem a realidade das pessoas. Um exemplo é o sistema robótico de controle de acesso criado pela startup Home Book Portaria, sediada na cidade de Campinas, interior do estado.