A taxa de mortalidade infantil é o número de óbitos de crianças com menos de um ano de idade a cada mil nascidos vivos em um ano. É um indicador fundamental de saúde pública, refletindo a qualidade da assistência médica, saneamento básico e condições socioeconômicas. Geralmente, taxas baixas indicam melhor desenvolvimento social.

Na edição de domingo, o DS divulgou os dados do Alto Tietê.

Mostrou que a taxa de mortalidade infantil no Alto Tietê aumentou 17,42% entre 2023 e 2024, na média geral das dez cidades (o índice subiu em 5 e caiu em outras 5). Segundo dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), a taxa passou de 10,41 por mil nascidos vivos em 2023 para 12,22/1.000 em 2024.

As cidades de Suzano, Poá, Santa Isabel, Guararema e Biritiba Mirim apresentaram elevação nas taxas, enquanto Mogi, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Arujá e Salesópolis diminuíram. A taxa de mortalidade é calculada a partir do número de óbitos infantis a cada mil nascimentos.

Em Suzano, as mortes passaram de 10,69 em 2023 para 12,84 em 2024, alta de 20,11%.

É um índice padrão que pode ser utilizado como referência de comparação entre os diferentes países ou regiões do globo. O padrão do índice é expresso utilizando o número de óbitos de crianças com menos de um ano, a cada mil nascidos vivos.

É um indicador social representado pelo número de crianças que morreram antes de completar um ano de vida a cada mil crianças nascidas vivas no período de um ano. O número é um indicador importante da qualidade da saúde pública e monitoramento de políticas públicas. Os dados de 2025 serão atualizados pelo Seade no segundo semestre deste ano, mas os números indicados mostram que como deve ser o planejamento estratégico na tentativa de melhorar os índices divulgados.