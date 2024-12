Um ano do Hospital Regional

O Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT), unidade da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP), completou seu primeiro ano de funcionamento com mais de 12 mil consultas, e 9,2 mil exames de imagem, 11.210 sessões de fisioterapia e 1.237 cirurgias, aos pacientes da região.

Inaugurado em dezembro do ano passado, pelo governador Tarcísio de Freitas e pelo secretário de estado da Saúde, Eleuses Paiva, a unidade é referência no atendimento de média e alta complexidade para 11 municípios da região, atendendo uma população de mais de 3 milhões de pessoas que vivem na Grande São Paulo. O hospital conta com 150 leitos em funcionamento, sendo 10 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulta, 19 direcionados para clínica cirúrgica e 53 para clínica médica.

O hospital é uma referência para o atendimento a pacientes de ortopedia, com salas cirúrgicas para adultos e crianças em resposta a uma demanda da região.

A unidade oferece exames como tomografia computadorizada, ultrassonografia e análises clínicas, mediante agendamento via regulação estadual. Os pacientes passarão por consulta e avaliação completa com a equipe médica antes do encaminhamento para os procedimentos cirúrgicos.

O HRAT também possui uma ala de longa permanência para atendimento a pacientes que necessitam de cuidado integral, contínuo e reabilitação. Até o momento, 61 pacientes já foram transferidos de outras unidades de saúde para receber o tratamento na unidade.

No início do ano que vem começarão as obras que garantirão o serviço de hemodiálise no HRAT para que o tratamento de pacientes renais possa ser disponibilizado já no segundo semestre do próximo ano. A confirmação veio por meio do secretário de Estado da Saúde, há cerca de duas semanas, durante contato com o presidente da Alesp que atendeu a uma solicitação protocolada pelo prefeito.

O hospital sem dúvidas veio para somar com os demais equipamentos de saúde que existem no Alto Tietê.

Mas agora, com um grande hospital que permite a realização de exames específicos e atendimento de UTI possibilita que os moradores da região não se desloquem tanto para serem atendidos.