Vacinação na rede pública

O DS trouxe informação, na edição desta terça-feira (22), sobre a vacinação nas escolas. Até agora alcançou 745 estudantes da rede pública.

No total, 42 unidades municipais e estaduais já receberam equipes da Secretaria de Saúde para atualização da caderneta vacinal.

A Secretaria Municipal de Saúde vacinou 745 estudantes que integram as redes municipal e estadual de educação durante a ação itinerante de imunização iniciada em 4 de setembro na cidade. Dados atualizados nesta segunda-feira (21/10) mostram que 1.338 crianças tiveram a caderneta de vacinação avaliada pelas equipes da pasta e que mais da metade delas carecia de alguma dose da vacina contra o papilomavírus humano (HPV) ou contra a meningite ACWY.

A vacinação é muito importante para atender os estudantes. Garante mais segurança em relação a doenças.

A iniciativa, da Prefeitura de Suzano, atende ao Programa Nacional de Vacinação em Escolas Públicas, instituído pela Lei 14.886 de 11 de junho de 2024, e já alcançou 42 unidades escolares somando as duas redes públicas de educação. A maior demanda foi por doses da vacina contra o HPV, aplicada em 543 alunos. Por sua vez, o imunizante contra a meningite ACWY beneficiou 202 estudantes no período.

Para aumentar a cobertura vacinal dos alunos da educação infantil e do ensino fundamental de escolas públicas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 14.886, de 2024, que institui o Programa Nacional de Vacinação.

O texto prevê que todos os estabelecimentos públicos ou que recebam recursos públicos deverão aderir ao programa. As escolas particulares também podem participar, caso tenham interesse.

Publicada em edição extra do Diário Oficial da União desta quarta-feira (12/6), a lei detalha que a instituição de ensino precisa entrar em contato com a unidade de saúde mais próxima para agendar a data em que a equipe de vacinação irá à escola e informar a quantidade de alunos matriculados na educação infantil e no ensino fundamental.

Além de atualizar a caderneta de vacinação dos alunos, a ação tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal das crianças e adolescentes e descentralizar a aplicação de imunizantes aos alunos da rede pública da cidade. O público-alvo é composto por estudantes de 9 a 14 anos e obedece a uma lista emitida pelas Secretarias de Educação de Suzano e do Estado. A iniciativa não tem uma data para terminar.

Uma enfermeira realiza um contato telefônico prévio com os diretores das unidades escolares para agendar as visitas. A ação é conduzida por agentes da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde e, tanto para a iniciativa na rede municipal quanto para a estadual, os imunizantes utilizados compõem o estoque municipal.