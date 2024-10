Verá o futuro repetir o passado: jornalista do DS faz análise do debate entre candidatos de Suzano

O debate entre os candidatos à Prefeitura de Suzano, que aconteceu no último sábado (28) na sede da TV Diário, ficou marcado principalmente por muitas promessas futuras que se apoiam em realizações passadas.

O DS acompanhou no local e entrevistou os quatro participantes do encontro: Caian Zambotto (PSOL), Gerice Lione (Podemos), Pedro Ishi (PL) e Walmir Pinto (PV).

O psolista e o liberal foram personagens principais dos momentos marcantes do debate. Logo no primeiro bloco, Caian indagou Pedro sobre sua competência para ser prefeito.

Longe de um debate cheio de propostas para o suzanense, o encontro ficou mais marcado por dizer ações do passado que vão se repetir no futuro. Sabe aquele ditado: verá o futuro repetir o passado, pois ele é quem melhor resume o encontro de sábado.

Isso porque os dois principais personagens se apoiaram muito em seus padrinhos políticos: Marcelo Candido e Rodrigo Ashiuchi. Caian, em quase todas as falas, citou Marcelo, reafirmando que “ele foi o melhor prefeito que Suzano teve” e, caso eleito, resgatará seus projetos. Já Pedro usou o termo “a nossa gestão”, mas sempre se apoiando em Ashiuchi e nas realizações de seu padrinho político nesses oito anos como prefeito.

Apesar de principal alvo do debate, Pedro pode se calcar em Ashiuchi, que conseguiu em 2020 a maior votação da história da cidade em uma eleição para prefeito. Já Caian, tenta retomar o legado de Marcelo, este desgastado por conta da sua inelegibilidade e a rejeição quanto ao seu partido, o PSOL. O debate também pode ter dado a entender sobre um suposto apoio de Walmir Pinto para com Pedro Ishi. Walmir nega. Os dois, no terceiro bloco, fizeram perguntas entre si, mas nunca com o tom tenso quando comparado aos embates entre Caian e Pedro ou com Walmir. Inclusive, Walmir foi mais enfático ao criticar Caian do que Pedro, muito também devido ao fato dele fazer parte do atual governo.

Já Gerice Lione buscou se distanciar tanto de Caian quanto Pedro, se mostrando uma candidata da dita “terceira via”. Ela até conseguiu em determinados momentos, mas muitas vezes se perdeu no discurso. Em momento marcante, ela pontuou: “Se eleita, quem se sentará à cadeira será eu mesma, e não Marcelo Candido ou Rodrigo Ashiuchi”. Foi uma insinuação de que, caso eleitos, Caian ou Pedro não vão governar por conta própria.

Mas fato é que o debate ficou, infelizmente, marcado pela repetição do que foi feito e se repetirá no futuro. Caian e Pedro protagonizaram grandes embates e foram os personagens principais. Veremos neste domingo, a partir das 8 horas, quem conseguiu convencer mais a população. Até lá, eles ainda terão uma semana para percorrer a cidade e apresentar, além de Marcelo Candido e Rodrigo Ashiuchi, o que tem como proposta para o suzanense.