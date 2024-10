Hoje é a vez do exercício da cidadania. O cidadão terá oportunidade de exercer seu direito de voto indo às urnas para escolher prefeito e vereador em suas cidades.

A democracia é o regime político que estrutura e permite a participação popular nos rumos da sociedade. Uma das grandes expressões da democracia é o voto, sendo os cidadãos, nesse contexto, sujeitos ativos e não meros espectadores da dinâmica do poder.

O voto é, portanto, um importante instrumento de mudança política e social. É votando, que se mostra o que se quer, escolhendo representantes e governantes que fazem e executam as leis que interferem e interferirão diretamente na vida de todos.

É importante se fazer necessário na participação coletiva na vida eleitoral para escolher conscientemente os representantes de acordo com o que se acredita ser melhor para o município, para o estado e para o País. Só assim é possível eleger representantes políticos realmente comprometidos com os interesses e necessidades da população.

A realização das Eleições 2024 para o cargo de prefeito e de verador nos municípios brasileiros será neste domingo (6), e, com ela, aumenta a expectativa dos eleitores.

As eleições municipais deste ano determinarão o futuro de cada cidade para os próximos quatro anos, motivo pelo qual é fundamental que cada eleitor faça a sua opção de modo consciente e com seriedade.

Nesse contexto, é necessário entender que a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado democrático de direito no qual “todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente” (art. 1º, parágrafo único, da Constituição Federal de 1988).

Assim, o sentido da democracia está na possibilidade de o cidadão exercer a soberania popular, que se concretiza pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto1 na escolha dos governantes. Daí, o eleitor tem em suas mãos um importante instrumento de mudança política e social: o voto.