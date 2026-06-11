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Jornal Diário de Suzano - 11/06/2026
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Esportes

Abertura da Copa emociona; México estreia com vitória

Cerimônia reuniu Shakira, Bocelli e representantes de 45 seleções

11 junho 2026 - 18h34Por Agência Brasil
México Fez a alegria de sua torcida e venceu em casa a África do Sul por 2 a 0, no estádio AztecaMéxico Fez a alegria de sua torcida e venceu em casa a África do Sul por 2 a 0, no estádio Azteca - (Foto: Divulgação/Fifa)

A primeira Copa do Mundo realizada em três países trouxe também uma particularidade: três cerimônias de abertura, uma no Estádio Azteca, no México; outra em Toronto, no Canadá e uma terceira em Los Angeles, nos Estados Unidos. As duas últimas ocorrem nesta sexta-feira (12).


A solenidade na Cidade do México ocorreu nesta quinta-feira (11), começando precisamente às 11h30, sob uma temperatura de 24 graus. Mais de 85 mil pessoas prestigiaram a cerimônia no gigantesco Estádio Azteca – rebatizado de Estádio Banorte – e que já tinha recebido as aberturas das Copas de 1970 e de 1986.


Bailarinos vestidos de indígenas, representando as antigas civilizações asteca, maia, olmeca e tolteca, sob um tapete azul-claro que cobriu o gramado, dançaram ao redor de uma réplica gigante da taça da Copa do Mundo da Fifa. Era como se os povos de outras gerações mexicanas cultuassem o valioso troféu.


Quando a cantora mexicana Lila Downs subiu pela escadaria que dava acesso à réplica da taça, no centro do gramado, e declarou em inglês: "football unites all", traduzindo em seguida para o espanhol, "fútbol nos une a todos". 


A abertura no México acontece no contexto de uma Copa marcada por fatos como a deportação de um árbitro somali, longo interrogatório na imigração de um jogador iraquiano, restrições à hospedagem da delegação do Irã e negativa de vistos para turistas que iriam ver a Copa nos Estados Unidos. 


1º JOGO DA COPA


O México fez a alegria de sua torcida e venceu em casa a África do Sul por 2 a 0, no estádio Azteca. O jogo marcou a estreia da Copa do Mundo de 2026 e teve gols de Quiñones e Raúl Jiménez. O árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio trabalhou bastante e aplicou três cartões vermelhos no jogo disputado na Cidade do México - recorde para um jogo de abertura de Mundial.

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