Copa começa hoje com México e África do Sul; Brasil joga no sábado

A Copa do Mundo de 2026 começa nesta quinta-feira, 11, com a partida entre México e África do Sul, no Estádio Azteca, na Cidade do México. A partida de abertura está marcada para 16h (horário de Brasília) e inaugura a primeira edição do Mundial organizada por três países: México, Estados Unidos e Canadá. O torneio vai até 19 de julho, quando será disputada a final, no Metlife Stadium, em Nova Jersey.



A Seleção Brasileira já sabe qual caminho precisará percorrer para chegar ao mata-mata. Cabeça de chave do grupo C, foi sorteada como adversária de Marrocos, Escócia e Haiti. As partidas acontecerão nos dias 13 (sábado), 19 (sexta-feira) e 24 de junho (quarta-feira).



A edição de 2026 da Copa do Mundo será a maior da história. Adotado em 1998, na França, o formato de 32 equipes foi expandido. Na América do Norte, serão 48 times na corrida pela taça. O número de participantes, por consequência, também gerou aumento na quantidade de partidas, cidades e países-sede, e até o mata-mata do torneio.



A fase preliminar, que começava nas oitavas de final, terá a inédita disputa dos 16-avos de final. Antes, apenas duas equipes por grupo avançavam.



Agora, os oito melhores terceiros colocados de cada chave também estarão no mata-mata. Portanto, após três jogos da fase de grupos, serão disputados 16-avos de final, oitavas, quartas, semis e a finalíssima.

O primeiro dia do Mundial terá dois jogos. Depois de México x África do Sul, válido pelo Grupo A, a bola volta a rolar para Coreia do Sul x Tchéquia, em Zapopan, às 23h (de Brasília).



O Brasil entra em campo no terceiro dia de competição, no sábado, 13, contra o Marrocos, pelo Grupo C, às 19h (de Brasília), no Metlife Stadium, em Nova Jersey.



O Brasil volta a campo depois contra o Haiti, no dia 19, e fecha a fase de grupos diante da Escócia, no dia 24 de junho.