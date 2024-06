Academia Marinheiro completa 44 anos de história em Suzano

A Academia Marinheiro completa, no próximo dia 1º de julho, 44 anos de história em Suzano. Em comemoração, a academia fará uma retrospectiva para as redes sociais do estabelecimento. Amaro Caetano de Souza, o mestre Amaro, explicou a retrospectiva.

“Vamos apresentar em todos os meios de divulgação, passar uma retrospectiva de tudo o que aconteceu que a gente conseguiu ficar 40 anos funcionando. Chegar a quase meio século com qualquer empreendimento no Brasil é uma vitória”.

O professor de capoeira destacou as diferenças da academia em relação a outras. “O diferencial é a entrega e a interação com os alunos, procurando sempre saber dificuldades físicas e psicológicas. É praticamente uma aula personal trainer.

Procuramos sempre ter um contato muito bom com os alunos”. A Academia Marinheiro oferta aulas de capoeira, defesa pessoal e alongamento estilizado. “A Marinheiro é uma academia de tradição e ensina a verdadeira capoeira. Cresci capoeirista e só vou parar quando morrer. Sou apaixonado. A capoeira já me salvou de uma série de doenças”, disse o dono do estabelecimento. Mestre Amaro falou sobre algumas das dificuldades que passou ao longo dos 44 anos.

“Foram inúmeras dificuldades. A começar que o apoio ao esporte no Brasil está crescendo apenas agora. Mas a maior foi a pandemia da Covid-19. Se a gente não se preocupasse em inovar, tínhamos naufragado nessa época, tanto durante quanto pós. Tivemos que nos reinventar. Tudo vem para nos ensinar. Depois que passa, a gente percebe o quão forte a gente ficou”, continua. A Academia Marinheiro está localizada na Rua General Francisco Glicério, 354. Para agendar uma visita é necessário entrar em contato no número (11) 4742-7098.