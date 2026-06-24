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Copa do Mundo 2026

Ancelotti espera evolução do Brasil em jogo contra a Escócia: 'Confio que vamos seguir melhorando'

Técnico da Seleção Brasileira celebrou também o retorno de Neymar, relacionado para enfrentar os escoceses

24 junho 2026 - 10h44Por Assessoria CBF
Técnico da Seleção Brasileira celebrou também o retorno de Neymar, relacionado para enfrentar os escocesesTécnico da Seleção Brasileira celebrou também o retorno de Neymar, relacionado para enfrentar os escoceses - (Foto: Carmen Mandato - FIFA/FIFA via Getty Images)

Carlo Ancelotti reforçou nesta terça-feira (23), em entrevista coletiva em Miami, que espera uma evolução do Brasil no jogo contra a Escócia. Satisfeito com o primeiro tempo da vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, o técnico da Seleção explicou que deseja ver sua equipe com “intensidade e acertos e evitando erros” com a bola.

“Estamos focados em tentar melhorar em todos os jogos que vamos fazer. Acho que se amanhã fizermos um bom jogo, estaremos em uma boa situação para o mata-mata que começará. Temos que tentar repetir o primeiro tempo do jogo contra o Haiti, ter intensidade e acertos com bola e evitar erros e perdas de bola. Essa é a linha que temos que fazer. A equipe está melhorando no treino, e tenho confiança que vamos seguir melhorando”, disse o treinador na véspera do confronto.

De acordo com Ancelotti, a chave para vencer a partida será ter o controle das ações do jogo, especialmente no meio de campo e na saída de bola.

“Tentar controlar o jogo, ter um jogo de qualidade no meio, e boa saída de bola. (Paquetá e Casemiro) Eles têm muita experiência e qualidade. Temos muita experiência no meio de campo. Temos um time completo, estou muito satisfeito com eles, temos características diferentes, mas os jogadores estão mais adaptados ao nosso estilo”, analisou.
 

Após o empate na estreia por 1 a 1 com o Marrocos, a Amarelinha teve uma atuação melhor contra os haitianos. O triunfo colocou o Brasil na liderança no grupo C, com quatro pontos, mesma pontuação dos marroquinos. Os adversários africanos enfrentarão o Haiti no mesmo horário de Brasil x Escócia.

Apesar da expectativa para saber o resultado de Marrocos x Haiti, ele afirmou que o foco da Seleção será em fazer o melhor jogo possível contra a Escócia, rival elogiado por Ancelotti e que também briga pelas primeiras colocações do grupo C.

“Não vamos focar no jogo do Marrocos, obviamente não. Vamos focar no jogo que temos que fazer e temos que fazê-lo bem. Tentar melhorar o jogo que fizemos contra o Haiti, vai ser mais difícil. A Escócia tem uma boa equipe, bem organizada. Eles têm oportunidade para classificar-se melhor no grupo, então vamos pensar nesse jogo”, frisou.
 

Brasil e Escócia se enfrentam às 19h (de Brasília) desta quarta-feira (24), no Hard Rock Stadium, em Miami, pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa.

Neymar à disposição

Recuperado de lesão muscular na panturrilha direita, Neymar Jr. foi relacionado pela primeira vez para uma partida nesta Copa do Mundo. Após semanas de recuperação junto ao departamento médico e à preparação física, o camisa 10, segundo Ancelotti, treinou bem durante a semana e está apto para ajudar a Seleção.

“Neymar está disponível. Treinou bem durante a semana, se preparou bem para o jogo para poder jogar com outros jogadores. Estamos muito felizes que ele está de volta. Com a qualidade dele, pode ajudar o time”, celebrou.

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