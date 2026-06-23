Inglaterra e Gana disputam liderança do Grupo L; veja jogos da Copa

A Copa do Mundo 2026 terá quatro confrontos nesta terça-feira (23), pela segunda rodada dos grupos K e L. A primeira partida será entre Portugal e Uzbequistão, às 14h, em Houston.

Às 17h, a Inglaterra enfrentará a seleção de Gana, na cidade de Boston. Mais tarde, às 20h, será a vez de Panamá e Croácia se enfrentarem em Toronto.

A rodada se encerrará com a partida entre Colômbia e RD do Congo, às 23h, em Guadalajara.

Jogos desta terça-feira, 23 de junho:

14h – Portugal x Uzbequistão (grupo K)

17h – Inglaterra x Gana (grupo L)

20h – Panamá x Croácia (grupo L)

23h – Colômbia x República Democrática do Congo (grupo K)

Grupo K - Classificação

Colômbia – 3 pontos; saldo de 2 gols

Portugal – 1 ponto; saldo de 0 gol

RD do Congo – 1 ponto; saldo de 0 gol

Uzbequistão – 0 ponto; saldo de -2 gols

Com um saldo positivo de 2 gols, após ter vencido o Uzbequistão por 3 a 1, a Colômbia assumiu a liderança do Grupo K, com 3 pontos. As chances de classificação ficaram maiores após o empate, na primeira rodada, entre Portugal e Congo, em 1 a 1.

Caso vença o Congo na partida desta terça-feira, a Colômbia encaminha a classificação para a segunda fase.

Com o ponto obtido diante de Portugal, o Congo entra em campo ciente de que o empate diante da Colômbia já é um bom resultado, uma vez que a última partida da primeira fase será contra a equipe mais fraca do grupo, o Uzbequistão.

Considerado favorito no grupo, Portugal encara o Uzbequistão, única equipe a não pontuar na primeira rodada, com saldo negativo de dois gols.

A partida é, portanto, decisiva para a equipe asiática, que precisa, além de pontos, diminuir o saldo de gols negativo para ser classificada pelo menos entre os terceiros colocados com melhores campanhas.

Grupo L - Classificação

Inglaterra – 3 pontos; saldo de 2 gols

Gana – 3 pontos; saldo de 1 gol

Panamá – 0 ponto; saldo de -1 gol

Croácia – 0 ponto; saldo de -2 gols

Pelo Grupo L, o confronto desta terça-feira será entre os dois líderes da chave, ambos com 3 pontos obtidos após vitórias na primeira rodada. A partida entre Inglaterra e Gana deve começar a definir o cenário da chave, com uma das equipes despontando para a liderança do grupo.

A Inglaterra terminou a primeira rodada liderando por saldo de gols, após a vitória por 4 a 2 sobre a Croácia.

Gana também venceu na estreia, ao bater o Panamá por 1 a 0. Uma vitória sobre a rival desta rodada pode colocar os africanos na liderança do grupo pelo critério de pontos. Um empate mantém a Inglaterra na liderança, com um gol a mais de saldo.

A Croácia e Panamá correm por fora, tentando marcar seus primeiros pontos na competição e, quem sabe, seguir com chances de classificação. Como as oito melhores campanhas dos terceiros colocados na fase de grupos avançarão para a próxima fase, o jogo de hoje promete ser de muita batalha em campo.