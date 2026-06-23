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Jornal Diário de Suzano - 23/06/2026
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Esportes

Cristiano Ronaldo faz dois gols e Portugal vence o Uzbequistão por 5x0

Camisa 7 se tornou o primeiro jogador a marcar em seis Copas do Mundo

23 junho 2026 - 18h06Por Agência Brasil
Camisa 7 se tornou o primeiro jogador a marcar em seis Copas do MundoCamisa 7 se tornou o primeiro jogador a marcar em seis Copas do Mundo - (Foto: Divulgação/Fifa)

Artilheiro da seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo, o CR7, entrou para a história das Copas do Mundo durante a partida entre Portugal e Uzbequistão, em Houston, nos Estados Unidos, nesta terça-feira (23). 

O atacante fez dois gols ainda no primeiro tempo e se tornou o primeiro jogador a marcar em seis edições diferentes do mundial de futebol. Com o resultado, o português passou à frente do argentino Lionel Messi, que marcou em cinco edições.

Aos seis minutos, o veterano de 41 anos abriu o placar e fez o primeiro gol de Portugal. Ele aproveitou um cruzamento do companheiro de seleção Vitor Machado Ferreira, o Vitinha, se antecipou aos zagueiros uzbeques e balançou a rede.

Pouco depois, aos 14 minutos, a seleção estreante, do Uzbequistão, fez falta em Pedro Neto, na entrada da área. O juiz pausou o jogo e deu cartão para Odiljon Xamrobekov. A torcida portuguesa, eufórica, pediu para Ronaldo bater a falta marcada perto da área.

No entanto, quem bateu foi Nuno Mendes, fazendo o segundo gol de Portugal. O jogador é considerado um dos melhores laterais da atualidade e joga no Paris Saint-Germain, na França.

No primeiro tempo, ainda antes do segundo gol de Portugal, os uzbeques também tiveram chances de marcar. Aos 17 minutos, por exemplo, Sherzod Nasrullaev tentou o chute, mas o goleiro Diogo Costa fez boa defesa e a bola não entrou.

Depois, aos 30 minutos, Azizjon Ganiev, da seleção da Ásia Central, fez um golaço de fora da área. O time uzbeque não contava com uma falta cometida contra João Cancelo, antes. O juiz pediu o VAR (árbitro de vídeo) e decidiu anular o gol.

Com a desconcentração dos adversários, Cristiano Ronaldo aproveitou um contra-ataque e Portugal fez mais um gol, aos 39 minutos. 

O camisa 7 recebeu a bola dos pés de Bruno Fernandes e ficou de frente para o gol. O artilheiro teve outra chance, aos 41 minutos, mas a zaga uzbeque evitou. 

Com o segundo gol, Cristiano supera o saudoso Eusébio, que fez nove gols pela Seleção das Quinas, apelido da equipe portuguesa, em uma Copa do Mundo.

Gol contra

Na segunda etapa, Portugal manteve o domínio da partida. Ao cobrar escanteio, em uma jogada ensaiada, Bruno Fernandes enganou os adversários. Na confusão, o goleiro Abduvohid Nematov acabou marcando gol contra, aos 60 minutos, e não conseguiu esconder a decepção.

Aos 84 minutos, o goleiro uzbeque se redimiu ao fazer uma bela defesa do chute de Bruno Fernandes, impedindo que os portugueses ampliassem o placar. Mas a superioridade da seleção do país ibérico era muito maior em campo e, aos 87 minutos, Rafael Leão, no rebote, aumentou a vantagem com um chute forte, marcando o quinto gol da seleção portuguesa.

Portugal teve outras boas chances de gol, testou jogadas ensaiadas com bola parada e dominou a posse de bola em mais da metade do jogo, enquanto a equipe uzbeque não conseguiu criar oportunidades e teve dificuldade para trocar passes em campo.

Liderança

Com o resultado, Portugal disputa a liderança do Grupo K com a Colômbia. Os países se enfrentam no sábado (27), em Miami, na última rodada. No mesmo dia, o Uzbequistão, lanterna do grupo, encara a República Democrática do Congo, em Atlanta.

A posição no grupo depende do resultado do jogo entre Colômbia e RD Congo, às 23h desta terça-feira (23). As seleções se enfrentam no México.

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