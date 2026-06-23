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Jornal Diário de Suzano - 23/06/2026
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Esportes

Técnico do tetra, Parreira apresenta melhora, mas permanece na UTI

Segundo boletim médico, não há previsão de alta

23 junho 2026 - 10h59Por Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Segundo boletim médico, não há previsão de altaSegundo boletim médico, não há previsão de alta - (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)

O técnico campeão do tetra, Carlos Alberto Parreira, 83 anos, apresentou melhora clínica nesta segunda-feira (22). Parreira “está com pouca sedação e ainda respira com o auxílio de aparelhos”, de acordo com boletim médico do Hospital Samaritano Barra.

Parreira segue “internado na UTI com inflamação pulmonar e insuficiência respiratória aguda”. O quadro continua exigindo cuidados intensivos e não há previsão de alta.

O treinador, de 83 anos, está internado desde o dia 17 deste mês, com um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que ataca o sistema de defesa do organismo.

No ano passado, apresentou sinais de remissão da doença, mas pouco depois ela voltou e Parreira retomou o tratamento médico.

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