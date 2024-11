Após vencer na Superliga, Suzano mira duelo deste domingo contra o Goiás

Depois de vencer o Neurologia Ativa na última terça-feira (12/11), o Suzano Vôlei volta suas atenções para o embate deste domingo (17/11) contra o Saneago Goiás Vôlei, na Superliga Nacional. Os ingressos para o duelo a ser realizado às 11 horas, na Arena Suzano, seguem disponíveis no site suzanovoleioficial.com.br/ingressos.

Para o jogo da 5ª rodada do campeonato nacional, os torcedores podem trocar um brinquedo novo por dois ingressos, bastando retirar os QR Codes no site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos) de forma gratuita, sendo necessário apresentá-los em meio impresso ou pelo celular, junto da doação, no dia da partida. Menores de 16 podem entrar sem necessidade da troca social, bastando portar um documento de identidade ou estar acompanhado de um responsável.

O diretor-executivo do Suzano Vôlei, André Chiang, explica que a iniciativa de envolver a doação de um brinquedo é fruto da parceria do Clube com o Fundo Social de Solidariedade. "Estaremos colaborando com a campanha 'Natal da Diversão', iniciativa encabeçada pela Prefeitura de Suzano, para que possamos alegrar meninos e meninas em situação de vulnerabilidade da cidade neste final de ano. Desta forma, estaremos unindo a paixão do torcedor a uma ação de pura solidariedade que fará a diferença para as famílias suzanenses que mais precisam", afirmou.

Na última rodada, o Suzano, sabendo da importância de voltar a vencer para seguir no G8 da Superliga, derrotou o Neurologia Ativa no tie-break com um 3 sets a 2 (25x17 | 21x25 | 19x25 | 33x31 | 11x15) em Goiânia (GO), conquistando dois pontos no torneio nacional após três jogos sem triunfos. Na oportunidade, o ponteiro Gabriel Pessoa foi eleito o melhor da partida e, agora, o time paulista, atual sétimo colocado com seis pontos, busca manter a sequência de vitórias frente aos esmeraldinos.

Para seguir alçando voos mais altos na tabela, o Suzano conta com o apoio de sua torcida, como destaca o técnico Pedro Uehara, o Peu. "O nosso trabalho do dia a dia é o que define o resultado em quadra, mas é inegável que os atletas sentem a energia positiva vinda das arquibancadas. Por isso, contamos com o apoio de todos para buscarmos mais um resultado positivo neste domingo contra o Goiás", afirmou.

O duelo entre Suzano e Saneago Goiás Vôlei, válido pela 5ª rodada da Superliga Nacional, acontece neste domingo (17/11), às 11 horas, na Arena Suzano. Os ingressos seguem à disposição em suzanovoleioficial.com.br/ingressos