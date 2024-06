Arena Suzano recebe torneio inter-regional e festival de judô neste fim de semana

A Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador) recebe neste fim de semana (29 e 30/06) o torneio inter-regional e o 8° Festival de Judô da Associação Kyoei, responsável pelas aulas da modalidade ofertadas pela Prefeitura de Suzano.

A competição organizada pela Federação Paulista de Judô ocorrerá no sábado, a partir das 9 horas. As lutas incluem as categorias sub-13, sub-15 e sênior, com participantes das delegacias do Vale do Paraíba, Central e ABC Paulista, que disputarão vagas na fase final do Campeonato Paulista. A Associação Kyoei estará participando do evento com cinco atletas suzanenses que buscam a classificação.

Já o festival será realizado no domingo, a partir das 10 horas. O evento contará com a participação de mais de 320 crianças e adolescentes, de 3 a 14 anos, que terão vários confrontos amistosos coordenados pela Associação Kyoei. O festival tem como objetivo promover a socialização entre os alunos e todos poderão participar das ações e receber medalhas, visando interação e melhora da autoestima. É importante destacar que a entrada para assistir às lutas nas arquibancadas é totalmente gratuita.

A coordenadora técnica da Associação Kyoei, Vanessa Billard, agradeceu à Prefeitura de Suzano pela parceria e destacou a importância desses eventos para a divulgação do judô na cidade. "Estamos muito orgulhosos de reunir tantos jovens. É muito gratificante ver a interação e a participação de toda a equipe. Também não posso deixar de agradecer ao prefeito Rodrigo Ashiuchi por todo o apoio. Sem dúvida, o evento será um sucesso e proporcionará momentos inesquecíveis para todos os participantes", afirmou.

Para o secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, a realização desses eventos é motivo de orgulho para a cidade. "Estamos muito felizes em receber tanto o torneio inter-regional quanto o Festival de Judô Kyoei. Esses eventos são fundamentais para incentivar a prática esportiva entre os jovens e promover a integração entre as diferentes regiões do Estado", disse.