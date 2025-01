Em jogo nervoso, Aster Itaquá empata sem gols com o Vila Nova e se despede da Copinha

Mesmo com apoio da torcida, que compareceu em peso no Campo do Brasil, em Itaquaquecetuba, o Aster Itaquá não saiu de um 0 a 0 contra o Vila Nova, pelo Grupo 28 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O resultado eliminou a equipe de Itaquá da competição e colocou os goianos na segunda fase.

O empate deixou o Aster Itaquá em terceiro na chave, com quatro pontos. A campanha foi de uma vitória, um empate e uma derrota. O Tigre ficou em segundo, com cinco pontos. O Falcon-SE fecha a primeira fase na liderança, com sete pontos. O Dourados-MS também se despede da Copinha, com apenas um ponto somado.

Mais cedo, pelo mesmo grupo, Falcon e Dourados também empataram sem gols.

A partida foi marcada por três expulsões. Aos 20 minutos, Júlio César, do Aster, e Sarjani, do Vila, se estranharam e trocaram agressões. Ambos foram expulsos. Os anfitriões ainda tiveram outra baixa. Ítalo levou cartão vermelho após deixar o cotovelo no adversário, em um lance fora da disputa da bola.

Na segunda etapa, o Aster bem que tentou, mas sofreu com as faltas de opções no ataque e não conseguiu balançar as redes. Com vantagem numérica, o Tigre segurou os mandantes e carimbou sua vaga.