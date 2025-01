Aster Itaquá estreia bem e goleia o Dourados pela Copinha

O Aster Itaquá estreou com o pé direito na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Embalado pela torcida, que compareceu em bom número no Campo do Brasil, em Itaquaquecetuba, os donos da casa venceram o Dourados-MS por 4 a 1 na tarde deste sábado (4), na abertura do Grupo 28 da Copinha. Batata, duas vezes, Ítalo e Júlio Chiotti marcaram para o Aster. O gol do Dourados foi marcado por Bruno Henrique.

Sensação da última edição, o Áster fez valer o favoritismo e apesar de um início de jogo pegado, teve mais volume de jogo e foi efetivo quando chegou no ataque. A vitória coloca o time do Alto Tietê na liderança da chave. Falcon-SE e Vila Nova-GO jogam às 15h15, pela segunda partida do grupo.

Na terça-feira (7), o Aster Itaquá volta a campo para enfrentar o Falcon-SE, às 13 horas. No mesmo dia, o Dourados tenta a recuperação contra o Vila Nova-GO.

Primeiro tempo

A partida começou amarrada no meio de campo, com muitas faltas e pouca criatividade dos dois lados. No decorrer da partida, o Aster cresceu e passou a ter mais volume de jogo.

O primeiro chute a gol foi do dos mandantes. Matheus cobrou uma frontal, mas mandou a bola por cima do gol. Do outro lado, o Dourados apostava suas fichas em um contra-ataque.

O jogo seguiu pegado, com muitas faltas, até que Ítalo foi derrubado na área e o juiz marcou o pênalti para o Aster. Batata foi para a cobrança e o camisa nove abriu o placar no Campo do Brasil, com 23 minutos jogados.

A equipe de Itaquá ainda chegou a marcar o segundo, com Matheus, mas a arbitragem anulou por impedimento. O cenário ficou ainda mais favorável para o Aster quando Pedro Leão, do Dourados, derrubou Dieguinho. Como tinha amarelo, o jogador da equipe visitante foi expulso. Na sequência, Kaue Souza mandou a bola por cima do gol, com muito perigo.

Segundo tempo

O Aster voltou disposto a matar a partida. Aos dois minutos, Kaue Souza, de novo em bola parada, voltou a assustar os visitantes. Logo depois, aos quatro minutos, Batata teve o chute travado pela zaga do Dourados. Matheus pegou a sobra, mas o zagueiro salvou em cima da linha. O Dourados ainda viu o goleiro Pietro fazer uma boa defesa, em tentativa de Diego Reis.

Mesmo encurralado, o Dourados deu a resposta. E em bola parada. Bruno Henrique, capitão do Dourados, após cobrança de falta, subiu mais alto que a zaga do Aster e deixou tudo igual em Itaquá, com 12 minutos da etapa final.

Apesar do susto, o Aster voltou a ficar na frente do marcador após Diego Reis arriscar de fora área e, com a ajuda do “morrinho artilheiro”, anotar o segundo dos mandantes, aos 18 minutos. Não demorou muito para sair o terceiro. E foi um golaço. Após grande jogada de Ítalo e Batata, o camisa 9 tirou do goleiro e marcou o terceiro do Aster, o segundo dele no jogo.

Após o terceiro gol, o time de Itaquá tirou o pé do acelerador, mas manteve o controle do jogo. No entanto, Júlio Chiotti, de cabeça, marcou o quarto gol, praticamente garantindo os três pontos para o Aster.

A equipe de Itaquá ainda teve a chance de ampliar com Júlio Chiotti, em cobrança de falta. O atacante tentou uma cavadinha, mas o goleiro Pietro fez a defesa. Chiotti pegou o rebote, mas o goleiro evitou o quinto gol do time de Itaquá. O placar se manteve até o apito final.