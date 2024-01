O Aster Itaquá estreou na Copinha com o pé direito na manhã desta quinta-feira (4). A equipe bateu o Santo André por 1 a 0. O gol foi marcado por Gustavinho, de pênalti, aos 28 minutos do 2º tempo.

Agora o Aster tem três pontos e lidera o Grupo 23. A próxima partida acontece no domingo (7), contra o Cruzeiro-AL, às 12h45 no Campo do Brasil, localizado na Rua Goiás, 181, no bairro Morro Branco.