Aster, União Suzano e Mogi sem representante: conheça os grupos dos times do Alto Tietê na Copinha

Dois times do Alto Tietê disputarão a Copa São Paulo de Futebol Júnior. A maior competição de base do mundo começa no dia 2 de janeiro.

Três cidades da região receberão jogos do torneio: Itaquaquecetuba, Suzano e Mogi das Cruzes, que não terá um representante local nesta edição. Aster Brasil e União Suzano são os dois times do Alto Tietê que disputarão o torneio.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou os grupos e as sedes da Copinha na última segunda-feira (25). A 55ª edição da Copinha terá 128 clubes divididos em 32 grupos. A final será realizada no dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, na Mercado Livre Arena Pacaembu, que volta a ser palco da decisão após cinco anos.

União Suzano

Suzano sediará o Grupo 24. É quinta vez consecutiva que a cidade será uma das sedes da Copinha. A chave é composta pelo time da casa, União Suzano, ao lado de Avaí-SC, Red Bull Bragantino e União Araguainense-TO. Os jogos acontecerão no Estádio Francisco Marques Figueira, o Suzanão.

O Javali das Palmeiras participa pela sexta vez da Copinha e tentará uma classificação inédita para a segunda fase.

Aster Brasil

Sensação da última da Copinha, o Aster está no Grupo 28, ao lado do Vila Nova-GO Dourados-MS e Falcon-SE. As partidas serão realizadas no estádio Ildeu Silvestre do Carmo, o Campo do Brasil, em Itaquá.

Na última edição, Aster chegou às quartas de final da competição. Durante a campanha histórica, o time de Itaquá eliminou o então bicampeão Palmeiras da competição. Nas quartas de final, foi eliminado nos pênaltis para o Flamengo, após um empate por 1 a 1 no tempo normal.

Mogi das Cruzes

Mogi das Cruzes sediará o Grupo 23 e não terá um representante local. O União Mogi, time que representou a cidade nas últimas edições, não disputará o torneio no próximo ano. Sendo assim, o Esporte Clube São Bernardo será o mandante da chave, composta por Zumbi-AL, Cruzeiro-PB e o Flamengo-RJ. Os jogos serão disputados no Estádio Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão.