Atletas de Suzano são destaque em torneio de ginástica rítmica em Mogi Guaçu

A equipe de ginástica rítmica da Associação de Desportos do Alto Tietê de Suzano (Adat Suzano), entidade conveniada com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, disputou a Copa Roberta Gaio 2024 da Liga Metropolitana de Ginástica no último sábado (22/06), na cidade de Mogi Guaçu. Representada por cinco jovens atletas, a equipe do clube local garantiu boas colocações durante a competição, que reuniu atletas de todo o Estado de São Paulo.

Iniciando as disputas, às 9 horas, a atleta Clara Cintas competiu na categoria Pré-Infantil e ficou em 10° lugar com a nota 7,7. Após o almoço, às 13 horas, foi a vez de Carolina Lira, que ficou em 6° lugar com a nota 8,5, e Alice Puglisi, que garantiu o 3° lugar no pódio com a nota 9, ambas pela categoria Aberta. Em seguida, pela Infantil, Bruna Gerônimo ficou em 14° lugar com 7,8 e Giovanna Feitosa alcançou a 3° colocação com a nota 8,8. Ao fim das competições, a professora Giovanna Alves também foi premiada na categoria Técnica de Incentivo ao Esporte.

Segundo o coordenador dos projetos esportivos da Adat, Alex de Souza, o município está sendo muito bem representado na ginástica rítmica. “A professora Giovanna e suas alunas deram um verdadeiro show em suas apresentações. O nível técnico das nossas atletas tem sido excepcional, e isso é resultado de muito esforço e dedicação. Estamos extremamente felizes com o progresso que elas têm mostrado e do impacto positivo que isso tem na nossa cidade”, destacou ele.

Para o secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, a conquista é resultado da parceria firmada entre a Prefeitura de Suzano e a Associação de Desportos do Alto Tietê. “Estamos muito orgulhosos do desempenho das nossas atletas. Essa vitória reflete o investimento contínuo no esporte e na formação dos nossos jovens. A ginástica rítmica é uma modalidade que exige disciplina, esforço e muito talento, e nossas atletas demonstraram todas essas qualidades na competição. Continuaremos a apoiar e incentivar o esporte em nossa cidade, para que possamos alcançar ainda mais conquistas no futuro”, afirmou o chefe da pasta.