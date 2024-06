Atlético Mogi derrota o União no clássico mogiano; Ecus fica no empate

O Atlético Mogi, enfim, venceu a primeira no Campeonato Paulista da Segunda Divisão (quinta divisão estadual). E o triunfo veio em grande estilo. Jogando no Nogueirão, o Atlético Mogi derrotou o maior rival, o União Mogi, por 2 a 1. O clássico mogiano foi disputado no último sábado (1º) e foi marcado por quatro expulsões: três do União e uma do Atlético.

Denílson e Luiz Guilherme marcaram para o Caçula de Mogi. Thomas fez para o Alvirrubro. Mesmo com a vitória, o Atlético Mogi segue em situação complicada no Grupo 3 da Bezinha. O time soma 2 pontos e é o lanterna da chave. A equipe foi punida com a perda de 4 pontos por uma escalação irregular na estreia da competição. O União segue em quarto, com sete pontos, na zona de classificação para a 2ª fase.

Ecus

No mesmo dia, o Esporte Clube União Suzano (Ecus) ficou no empate contra o Mauaense, por 1 a 1. Os gols saíram nos acréscimos da segunda etapa. Os donos da casa abriram o placar aos 47 minutos, com Felipe, após falha do goleiro susanense. Aos 49 minutos, Fabricio empatou para o Leão do Colorado.

O empate mantém a equipe suzanense invicta na competição com 20 pontos, e já classificada para a próxima fase. O Mauaense ocupa a terceira posição, com 11 pontos.